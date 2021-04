Ítélet

Három év két hónap börtönbüntetésre ítélték a csaló debreceni konyhafőnököt

A másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék enyhítette annak a férfinak az ítéletét, aki konyhafőnöki munkakörét kihasználva csalást követett el: a törvényszék a cselekményt kétrendbeli csalásról átminősítette egyrendbeli csalásra, a 4 év börtönbüntetés helyett 3 év 2 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztés büntetést szabott ki a férfival szemben - közölte a bíróság szóvivője csütörtökön az MTI-vel.



A sértettnek okozott kár erejéig a bíróság a vádlott vagyonára több mint 12,5 millió forint vagyonelkobzást rendelt el - jelezte Dobó Dénes.



A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2014 januárjától egy kft. alkalmazásában állt mint konyhafőnök. A munkaszerződés alapján a férfi három debreceni étteremben is dolgozhatott, s a feladatai közé tartozott az árubeszerzés, tárolás és az áruk rendeltetésszerű felhasználása.



A vádlott munkaviszonya 2015 márciusában megszűnt, azonban ezt követően 2016. augusztus 3-ig a beszállító cég előtt azt a látszatot keltette, hogy továbbra is ő az étterem séfje. Ez idő alatt a vendéglátóhely nevében, annak pecsétjével ellátott szállítólevélen adta le a megrendeléseket, de az árut már rendszeres haszonszerzésre törekedve maga szállította el a beszállító cég telephelyéről, és azzal sajátjaként rendelkezett.



Ezen időszak alatt a férfi összesen 48-szor adott le rendelést, az általa elvitt áru értéke meghaladta a 12 millió forintot. A számlák nagy részét - csaknem 9,5 millió forintot - a vádlott volt munkáltatója folyamatosan kifizette a beszállító cégnek, a beszállítót mintegy 3 millió forint kár érte.



Hutkai Mariann, a büntetőtanács elnöke indokolásában hangsúlyozta, hogy az ítéletet azért enyhítették, mert a bűncselekményt átminősítették kétrendbeli csalásról egyrendbelire, ezzel pedig a büntetési tétel is lényegesen csökkent. Emellett a bíróság enyhítő körülményként értékelte az időmúlást és a vádlott egészségi állapotát is - közölte a törvényszéki szóvivő.