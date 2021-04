Koronavírus-járvány

Gulyás Gergely: 3 millió beoltottnál dönt a kormány az újraindítás következő lépéseiről

Gulyás Gergely miniszter a tegnapi kormányülés után értékelte az oltási programot: 2 millió 608 ezer ember kapta meg az első oltást. Leszögezte, hogy az oltás jelenti az igazi megoldást a járvánnyal szemben, nem a zárás. Módosítottak az üzletek nyitvatartási szabályain annak érdekében, hogy be lehessen tartani a négyzetméter alapú korlátozást - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.



A leggyorsabban oltó országok közé tartozunk, Gulyás kijelentette, hogy a kormány reményei szerint még ebben a hónapban 4 millió fölé tudják vinni az oltottak számát.



3 millió 950 ezer az oltásra regisztráltak száma. 4,2 millió ember van összesen, akit beoltottak, illetve oltásra jelentkezett.



Érdemi védettség az első oltást követően előálló oltás esetén áll be a Pfizer vakcina esetében, amellyel a tanárokat oltották, így az iskolanyitás elhalasztása nem indokolt - jelentette ki. Arra kérik a tanárokat, hogy legyenek tekintettel a szülőkre, diákokra, akiknek érdeke, hogy április 19-én újrainduljon a normál oktatási rend.



Kijelentette, hogy az újraindítás következő lépéseiről akkor fog dönteni a kormány, ha elérjük a 3 millió oltottat.



A miniszter bejelentette: a még el nem induló szolgáltatásoknak elindulásig járni fog a bértámogatás.



A kormány kérése az, hogy a regisztráció fontosságát mindenki tartsa szem előtt. A regisztráltak 65 év feletti korosztályának 86 százalékát sikerült beoltani. Ezért ezt a korosztályt, illetve a fiatalokat is arra buzdítja, hogy regisztráljanak, az ő oltásuk is sorra kerülhet ebben a hónapban.



