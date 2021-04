Koronavírus-járvány

Látászavar, lázálmok, halálfélelem - Zsidró Tamást is megviselte a koronavírus

Zsidró Tamás is megküzdött a koronavírussal, mint mondja, pokoli volt betegeskedése első tíz napja. 2021.04.08 08:41 ma.hu

"Nem gondoltam, hogy ennyire borzalmas lesz, de azt kell mondjam, az ellenségemnek sem kívánom ezt a két hetet. Az első tíz nap, komolyan mondom, maga a pokol volt."



"Látászavarral kezdődött. Azon kaptam magam, hogy hiába nézem, nem látom rendesen a betűket, és éreztem, hogy valami bezavar az agyi központba is, mert egyszerűen nem áll össze a szó. Aztán jött a gyengeség és az alvászavarok. Reggel nyolc órának éltem meg az éjszaka kellős közepét, majd elkezdődtek a lázálmok is" - mesélte a Blikknek a sztárfodrász.



Zsidró egyedül annak tudott örülni, hogy egyik fia sem volt nála akkor, így legalább őket nem fertőzte meg.



"Éjjel három körül lehetett, amikor arra ébredtem, hogy nagyon nehezen kapok levegőt. Bevallom férfiasan, nagyon megijedtem, és azt éreztem, itt az idő mentőt hívni. Magas lázam is volt, teljesen eluralkodott rajtam a halálfélelem: kórházat vizionáltam, lázálmomban már lélegeztetőgépen voltam" - vallotta be Zsidró.



A fodrász azóta már negatív, de tart a szövődményektől, így teljes kivizsgálásra szeretne menni, és sportolni is csak fokozatosan térne vissza.