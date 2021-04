Koronavírus-járvány

Rusvai Miklós is csak fenntartásokkal javasolná az AstraZenecát

A vakcina nagyon ritkán ugyan, de komoly mellékhatást okozhat: vérrögképződés és alacsony vérlemezkeszám, emiatt mondta el róla a virológus a véleményét. 2021.04.08 07:55

"A nemzetközi sajtóban megjelentek alapján én is csak fenntartásokkal tudom javasolni jelenleg az oltóanyag beadását" - nyilatkozta a Blikknek Rusvai Miklós virológus. Az eddigi adatok alapján 40 millió AstraZenecával beoltott közül 40 személy kapott trombózist, illetve 15-en haltak meg.



Ezért támaszt fenntartásokat Rusvai az anyag ellen, aki szerint virológiai szempontból nincs akadálya, hogy a második vakcina más oltóanyag legyen.



Az ügyben Müller Cecília országos tisztifőorvos is elmondta, hogy egyelőre nincsen hivatalos álláspontja az Európai Gyógyszerügynökségnek, de amint lesz, azt a magyar hatóságok is figyelembe fogják venni.