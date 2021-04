Koronavírus-járvány

Kijött a rendelet: április 19-ig maradnak a védelmi intézkedések

A kormány a magyar emberek egészségének védelmében, az operatív törzs javaslatára 2021. április 19-ig meghosszabbítja a hatályban lévő védelmi intézkedések érvényességét - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ a kormány honlapján szerdán este. A részletek nem sokkal később megjelentek a Magyar Közlönyben.



Változatlanok maradnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok, a települések belterületén, az utcán és a közterületen továbbra is mindenki köteles maszkot hordani, illetve közterületen és nyilvános helyen a 1,5 méteres távolságot tartani. Szabadidős sporttevékenység - a kijárási tilalmon kívüli időszakban - továbbra is folytatható egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel, azzal a feltétellel, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.



A vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek. A szállodák és fitnesztermek továbbra sem fogadhatnak vendégeket. Ugyanígy április 19-ig meghosszabbodik a Magyarország valamennyi schengeni belső határszakaszára ideiglenesen bevezetett határellenőrzési és határőrizeti feladatok hatálya - tudatta a Kormányzati Tájékoztatási Központ.