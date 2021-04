Szolgáltatás

A MEKH pénteki nyitást javasol a közműszolgáltatók ügyfélszolgálatainak

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteki nyitást javasol a közműszolgáltatók ügyfélszolgálatainak, az E.ON, és az Elmű-Émász már be is jelentette a félfogadás megkezdését.



A MEKH szerdai közleménye szerint a nyitásra alapos felkészülés után, az óvintézkedéseket betartva kerülhet sor. A fogyasztókat arra kérik, hogy lehetőség szerint az online alkalmazásokat használják. Ha elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, foglalt időpontra érkezzenek az irodákba, és ügyeljenek az egészségvédelmi szabályok betartására - tették hozzá.



Az ügyfélszolgálati irodák nyitva tartásáról, az időpontfoglalás lehetőségeiről a szolgáltatók honlapjai, közösségi felületei, az irodáknál kihelyezett tájékoztatók, és a telefonos ügyfélszolgálatok tájékoztatnak - írta a MEKH.



Az ügyfélszolgálatokat az Elmű-Émász, valamint az E.ON is időpontfoglalással teszi elérhetővé péntektől. Irodáik a korábbi nyitvatartási rend szerint tartanak nyitva, az időpontfoglalás 20 perces ügyintézésre szól. A szolgáltatók a MEKH-hez hasonlóan ajánlják a digitális ügyintézési lehetőségeket, személyes ügyintézésnél pedig az előírások betartására kérik az ügyfeleket.