'Nem megyünk suliba április 19-től' - üzeni a diákmozgalom

2021.04.07 15:45 ma.hu

Álláspontjuk szerint a visszatérés utáni két hét az érettségiző diákok számára már nem jelent érdemi segítséget, aggodalomra viszont annál inkább okot ad: sokan tartanak attól, hogy éppen ebben a két megfertőződnek, és így nem tudják majd megírni az írásbeli érettségit; a kollégisták felesleges időt töltenének el utazással, ami járványügyi szempontból is veszélyes lehet; nem beszélve a tanárok, vagy az esetleg iskolában megfertőződött diákok rokonainak kitettségéről.



A mozgalom ezért követeli kormánytól, hogy egyelőre ne vezessenek be kötelező jelenléti oktatást április 19-étől. Azt szeretnék, ha a középiskolákban továbbra is maradna az online oktatás (amihez ugyancsak további segítséget várnak a tanárok számára), amíg a pedagógusok teljes immunitása ki nem alakul.

Kérik továbbá, hogy a védettséget nem élvező tanároknak legyen lehetősége az online oktatást választani, a szülőknek pedig ne legyen kötelező általános iskolás gyermeküket iskolába küldeni. Azon diákok biztonsága érdekében, akik nem tudják megoldani az otthon maradást, a boltokéhoz hasonló négyzetméter-alapú korlátozást vezetnének be az iskolában is.



Amennyiben a kormány április 19-től mégis újraindítja a kötelező jelenléti oktatást, a mozgalom azt kéri a középiskolás diákoktól, hogy ne menjenek iskolába, tanárainkat pedig arra, hogy online formában folytassák a tanítást. "Szüleink és tanáraink egészségének védelme érdekében össze kell fognunk!" - írják közleményükben.