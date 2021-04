Koronavírus-járvány

Müller Cecília: az elhunytak száma a mai napon bizonyára megdöbbenést keltett

Meghalt 311, többségében olyan idős, krónikus beteg, akinek volt pozitív koronavírus-tesztje, és újabb 1933 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu szerdán, kiemelve: eddig 2 536 751 embert oltottak be Magyarországon, közülük 1 005 936-an már a második adag vakcinát is megkapták.



Az elhunytak száma sokak számára a mai napon bizonyára megdöbbenést keltett, de egyfajta adattorlódás következtében alakult ki ez a magas szám - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján.



Mivel a húsvéti ünnepek alatt nem mindig tudtak pontos adatokat jelenteni az egészségügyből, így a mai szám még az ünnepekről feltorlódott adatokat is tartalmazza. A tisztifőorvos hozzátette: természetesen nem puszta adatról van szó, hanem ténylegesen elhunyt emberekről, amellyel kapcsolatban részvétét fejezte ki a gyászoló családoknak.