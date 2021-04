Koronavírus-járvány

Operatív törzs: hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata - videó

Hatályba lépett a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozata - közölte a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a szerdai online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert alezredes elmondta: ehhez kapcsolódóan több új rendelkezés lépett érvénybe. A kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra közötti időszakra módosul.



A március 8-án ideiglenes bezárt üzletek ismét megnyithatnak, ha az üzlet tulajdonosa, illetve üzemeltetője vállalja az új védelmi intézkedések betartását. A személyes megjelenést igénylő szolgáltatásokra korábban elrendelt intézkedések megszűnnek. Az üzleteket érintő négyzetméteralapú korlátozás a szolgáltatásokra nem vonatkozik - tette hozzá.



Az alezredes azt is elmondta, hogy továbbra is érvényben maradnak a maszkviselésre, vendéglátóüzletekre, szabadidős létesítményekre, szolgáltatási helyekre, szálláshelyekre, felsőoktatási intézményekre és a rendezvénytartásra vonatkozó intézkedések, ahogy a valamennyi schengeni belső határszakaszra ideiglenesen bevezetett határforgalom-ellenőrzés és határőrizet is - fejtette ki.