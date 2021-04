Koronavírus-járvány

Kovács Zoltán: csak biztonságos és hatékony vakcinával oltanak Magyarországon

Magyarországon csak olyan vakcinával lehet oltani, amelyet a szakemberek biztonságosnak, hatékonynak találtak és engedélyeztek - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.



Kovács Zoltán bejegyzése szerint miközben az egész világon tombol a koronavírus-járvány harmadik hulláma, a nemzetközi sajtó és néhány külföldi politikus "állandó késztetést érez arra, hogy kritizálja" a magyarországi vakcinabeszerzést. Clément Beaune francia európai ügyekért felelős államtitkárnak is "sikerült beállnia a sorba", amikor legutóbbi interjúiban kifejtette: Magyarország "kettős játékot" játszik azzal, hogy keleti vakcinákat is beszerez - írta.



Az államtitkár kiemelte: a keleti vakcinákra Brüsszel elhibázott beszerzése miatt volt szükség. A "kettős játéknak" köszönhetően pedig ma Magyarországon már több mint 2,5 millió ember kapta meg az első oltását, lakosságarányosan pedig csaknem kétszer annyi embert oltottak be, mint Franciaországban - tette hozzá Kovács Zoltán.