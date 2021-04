Koronavírus-járvány

Rusvai: kockázatos a kormány nyitási terve

A virológus még várna, és inkább a szennyvízvizsgálatok eredményeihez, valamint a járványadatokhoz (fertőzöttek, kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és elhunytak száma) igazítaná az enyhítések megkezdését. 2021.04.06 19:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Rusvai Miklós szerint már túl vagyunk a nehezén, a harmadik hullám csúcsán. A virológus az ATV Start című műsorának vendégeként kifejtette: március 26. és április 1. között tetőzött a fertőzöttek, a kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők, majd pedig az elhunytak száma.



Rusvai Miklós ugyanakkor úgy véli: kockázatos a kormány nyitási terve, mely szerint amint a beoltottak száma eléri a 2,5 milliót, megkezdődhet a nyitás. A virológus még várna, és inkább a szennyvízvizsgálatok eredményeihez, valamint a járványadatokhoz (fertőzöttek, kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők és elhunytak száma) igazítaná az enyhítések megkezdését.



Arról, hogy a későbbiekben milyen óvintézkedéseket kell majd megtartani, egyelőre nincs egyetértés, még a szakember körében sem. Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos szerint még a nyarat is csak maszkban, megfelelő távolságtartással élvezhetjük majd, Rusvai viszont másképpen vélekedik. Elismeri, hogy járványvéldemi szempontból érdemes megtartani például a maszkviselést, ugyanakkor emberi és pszichikai szempontból jobbnak tartaná, ha végre magunk mögött hagyhatnánk.



Rusvai szerint, ha április 19-én megnyitnak az iskolák, annak hatásai - ha lesznek - majd a május eleji járványadatokban mutatkoznak meg. Véleménye szerint ugyanakkor az átoltottsági arányok miatt maximum a csökkenés rövid megtorpanására lehet majd számítani, növekedésre nem.



Az oltással kapcsolatban hangsúlyozta: szerinte nem szabad válogatni, most még mindenkinek el kellene fogadnia a felkínált oltást.



Elképzelései szerint egyébként az influenzához hasonlóan a koronavírus ellen is rendszeresen fel kell majd venni az oltást, ugyanakkor úgy véli: az idő múlásával ezt egyre kevesebben fogják megtenni. Elmondása szerint az influenza ellen rendelkezésre álló oltásoknak is csak a 10 százalékát szokták eloltani, Rusvai szerint pedig a koronavírus-vakcinára is ez a sors vár, ahogy az emberek az évek során egyre jobba hozzászoknak majd a jelenlétéhez.



A virológus abban bízik, hogy nyárra már a 18 év alattiak számra is lesznek bevizsgált, megbízható oltóanyagok. Az év végére, vagy a jövő év elejére pedig már koronavírus elleni gyógyszer is rendelkezésre állhat.