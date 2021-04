Koronavírus-járvány

Dömötör Csaba: ismert magyar emberek kampányolnak az oltás mellett

Ismert magyar emberek kampányolnak a koronavírus elleni oltás mellett - tájékoztatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden az MTI-t.



Dömötör Csaba a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) által eljuttatott közleményben azt írta: a kormány ezen a héten új kampányt indít a koronavírus elleni oltások népszerűsítésére. A tájékoztató filmekben ismert magyar emberek és neves egészségügyi szakemberek állnak ki az oltások mellett.



A tájékoztató akcióban a személyes tapasztalatok és az egészségszakmai álláspontok is helyet kapnak - tette hozzá az államtitkár.



A kezdeményezéshez csatlakozott többek között Kemény Dénes, Miklósa Erika, Nagy Tímea, Csányi Sándor, Cseh László, Borbás Mária, Gyurta Dániel és Nagy Feró. Az egészségügyi szakemberek közül Müller Cecília, Merkely Béla és Szlávik János is buzdít az oltásra.



Dömötör Csaba kitért arra is, hogy mindeközben egyre nő az oltásra regisztrálók száma: már több mint 3 millió 840 ezren jelezték igényüket.



Az oltási terv szerint a következő napokban folyamatosan érkeznek az újabb szállítmányok, így az eddig regisztrálók májusig megkaphatják a vakcinát - olvasható a közleményben.