Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a négynapos hétvégén 276 ezer embert oltottak be

A húsvét arról szólt, hogy "tegyünk egymásért". "Mindenki meghallotta a hívó szót" - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján kedden.



Müller Cecília kifejtette, a négynapos hétvégén 276 ezer embert oltottak be, az oltópontokon új oltóhelyeket nyitottak, Budapesten további 18 szakrendelőben nyílt oltópont, sok önkéntes ajánlotta fel a segítségét. Így már 2 432 313 ember kapta meg legalább az első védőoltást; 922 886-an a másodikat is.



Az országos tisztifőorvos szólt arról is, hogy meghaladja a 3,8 milliót az oltásra regisztráltak száma, ami öt hét alatt mintegy másfél millióval nőtt.



"Ez vezet ki minket a járványból" - fogalmazott, aláhúzva, hogy a járvány még mindig nem csitul a világban, Magyarországon sem.



