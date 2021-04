Koronavírus-járvány

Sajtóközpont: nem zárt be korábban a terézvárosi szakrendelő a szombati oltónapon

Több portálon megjelent álhírrel ellentétben a szombati oltónapon nem zárt be korábban a terézvárosi szakrendelő, hanem a háziorvos véletlenül rossz napra, vasárnapra küldte be az oltandók egy részét - közölte a Koronavírus Sajtóközpont hétfőn az MTI-vel.



Azt írták: a háziorvos azóta már értesítette a helyes oltási időpontról az érintetteket, akik kedden mehetnek oltásra.



Úgy fogalmaztak: "Ezúton is kérjük a sajtót a hiteles tájékoztatásra."



A Koronavírus Sajtóközpont azt írta: a "magyar oltási tempó egyértelműen továbbra is kiemelkedő". Az elmúlt 7 napban a lakosság 4,19 százaléka kapta meg az első vakcinát, ezzel Magyarország elérte a 23,67 százalékos átoltottságot, míg az Európai Unióban ez a szám 12,56 százalék.