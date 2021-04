Fejlesztés

BKK: újjászületik a pesti Duna-part

Szakmai egyeztetések után március végén elindította a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a pesti belvárosi Duna-part felújításához szükséges kiviteli tervekre vonatkozó közbeszerzést; a RAK-PARK projektnek köszönhetően egy vonzó, sokszínű, pihenésre és színvonalas kikapcsolódásra alkalmas Duna-parttal gazdagodhat a főváros.



A BKK szerint a közbeszerzés nyertesének feladata lesz a Duna-part Kossuth tér-Fővám tér közötti szakaszára a módosított felújítási tervdokumentációt, a kiviteli terveket, és megszerezze az építéshez szükséges engedélyeket.



Felidézték: a főváros tavaly többször is hosszabb időre megnyitotta a pesti alsó rakpartot a gyalog és kerékpárral közlekedők számára, és online kérdőívet indított a rakpartok jövőjéről. A mintegy 3500 válaszadó 75 százaléka szerint a rakpart elsődleges szerepe a kikapcsolódás biztosítása kellene legyen, és csak 21 százalék szerint az autós közlekedés biztosítása. Még a jellemzően gépkocsival közlekedők 53 százaléka szerint is a kikapcsolódás a rakpartok elsődleges szerepe, míg az autóval nem közlekedők 91 százaléka gondolta így.



A válaszok alapján a rakpart megújítása során a legnagyobb igény a Dunára telepített stégek mellett több zöldfelületre, árnyékot adó fára és pihenőhelyre (89 százalék), a kerékpározásra és rollerezésre alkalmas felületek kialakítására (79 százalék), és akadálymentes rakpartra (82 százalék) van szükség - írták. Hozzátették: tavaly novemberben 24 civil szervezet is arra kérte nyílt levélben a városvezetést, hogy biztosítsa a pesti alsó rakpart átmenő gépjárműforgalomtól mentes kialakítását a következő felújításkor.



A BKK közölte: a RAK-PARK projekt célja, hogy felülvizsgálja az évtizedek óta változatlan forgalmi rendet és a térségben található közterületek funkcióit. A fejlesztéssel javulnak a kerékpáros és a gyalogos közlekedés feltételei, illetve kicserélik a leromlott állapotú burkolatokat is. A projektben szem előtt tartják a környezetvédelmi szempontokat, ezért több zöldfelületet alakítanak ki, ezzel vonzóbbá téve a rakpartnál lévő közterületeket - írták.



Jelezték: a projekt megvalósításában a főváros, a kormány, illetve a Budapest Fejlesztési Központ (BFK) partnerként tekint egymásra, a közbeszerzés kiírása előtt a fővárosi önkormányzat, a BKK és a BFK folyamatosan egyeztetett a projekt műszaki tartalmáról, emellett a rakpartok fejlesztésének megvalósítását a kormány átvállalta a Fővárosi Önkormányzattól. Hozzátették: a főváros, a BKK és a kormányzat célja is az, hogy a pesti alsó rakparton csökkenjen az autók dominanciája.

Emlékeztettek arra is, hogy a RAK-PARK terveinek elkészítésére a Fővárosi Önkormányzat még 2015-ben hirdetett építészeti tervpályázatot. A beruházás engedélyezési tervei 2018-ban elkészültek, amelyeket most felülvizsgálnak, aktualizálnak. A jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció várhatóan 2022 nyarára készül el. A kivitelezési munkálatok pedig tervezetten két ütemben - 2023 őszére, majd 2024 nyarára - fognak befejeződni.