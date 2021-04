Koronavírus-járvány

Falus: a nyarat még a maszkhordással és a távolságtartás betartásával kell végigcsinálni

Orbán Viktor reggeli Facebook-videójában arról beszélt, húsvét utáni első vagy második napon meglehet a 2,5 millió beoltott. A vasárnapi reggeli adatok szerint a beoltottak száma 2 312 501 fő, közülük 905 117 fő már a második oltását is megkapta.



„Az oltási program jelenlegi menete mellett azt remélhetjük, hogy a szeptemberi iskolakezdésre már a felső tagozatosok is be lesznek oltva” – erről Falus Ferenc beszélt az ATV Híradójának.



A korábbi tiszti főorvos szerint a nyarat a maszkot szabályosan hordva, a távolságtartásra ügyelve kell végigcsinálni, ezzel kevesebb lehet a haláleset és csökkenhet a kórházba kerülők száma. A maszkot akkor vehetjük le nyáron szerinte, ha egyedül, a családunk körében vagyunk, vagy sportolunk, de utóbbi esetben is tartani kell a távolságot. Úgy véli, nyáron nem szabadna engedni a tömegrendezvények megtartását.



Falus arról is szólt, hogy még mindig nem elegendő tesztet végeznek, hiszen azoknak pozitivitása 25 százalékos, ami komoly aggodalomra ad okot. Annyi tesztet kellene csinálni, hogy a pozitivitások aránya 3-5 százalék közé kerüljön.



Miközben az elmúlt négy napban már csökkent a számuk, mai adatok szerint megint többen kerültek kórházba – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a statisztikai adatokból az látható, hogy a halálozások aránya nagyobb nálunk, mint a svédeknél.