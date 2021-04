Koronavírus-járvány

Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet

Azokat a lépéseket határozták meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a klímaváltozás hatásait pedig mérsékelni lehessen. 2021.04.03 20:28 MTI

Karácsony Gergely a héten aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet. A főpolgármester szombaton a Facebook-oldalán tudatta azt is, hogy elkészült a Radó Dezső Terv, a főváros zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterve.



Karácsony Gergely közlése a klímastratégiában azokat a lépéseket határozták meg, amelyeket a következő évtizedben meg kell tenni annak érdekében, hogy a káros kibocsátásokat érdemben csökkenteni, a klímaváltozás hatásait pedig mérsékelni lehessen.



A Radó Dezső Terv célja, hogy vezérelvként szolgáljon a főváros zöldinfrastruktúráját érintő programok és projektek kidolgozása során - írta.



A főpolgármester hangsúlyozta: a járvány rengeteg káros hatása mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy nem élhetünk úgy tovább, ahogyan eddig tettük. Az egyre gyorsuló világ, a globalizáció tönkreteszi a bolygónkat, ennek pedig beláthatatlan következményei lesznek - fűzte hozzá.



"A klímaváltozás már most érinti a főváros működését, ezért is elsődleges szempont lesz minden beruházás és projekt során, hogy védjük a környezetet, a meglévő zöldfelületeket" - fogalmazott Karácsony Gergely.