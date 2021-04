Koronavírus-járvány

Szijjártó: Magyarország 40 ezer vakcinát ad Csehországnak

Magyarország - Ausztriához és Szlovéniához hasonlóan - segít Csehországnak és 40 ezer vakcinát ad május első felében, addigra ugyanis Magyarországnak lesz annyi oltóanyaga, hogy mindenkit be tud oltani - közölte a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.



Szijjártó Péter a bejegyzésében úgy fogalmazott, az "Európai Bizottság elhibázott vakcinabeszerzése miatt Csehország (is) nehéz helyzetbe került".



"Mivel mi időben léptünk és a kormány a brüsszeli közös beszerzés mellett nagy mennyiségben keleti vakcinákat is vásárolt, az Európai Unióban élen járunk a lakosságarányos beoltottság tekintetében" - fejtette ki a miniszter.