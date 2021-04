Tragédia

Tajvani vonatbaleset: folyamatosan nő az áldozatok száma

Folyamatosan nő a tajvani vonatbaleset áldozatainak száma, több tucatnyian vesztették életüket, amikor egy alagút bejáratánál a nyolckocsis szerelvény nekiütközött egy teherautónak, majd letért a sínekről.



Rengetegen rekedtek a roncsok között. A vonaton csaknem ötszázan utaztak, legtöbbjük a kezdődő négynapos ünnep miatt kelt útra.



"Órákba telt, mire az összes utas kijutott a roncsból. Legkevesebb 70-80 embert kellett kiszabadítani. A vagonok durván roncsolódtak. Egy kocsi biztosan felborult az alagútban. A hatóságok most minden erejükkel azon vannak, hogy kiderítsék, hogyan történhetett a szerencsétlenség" - mondta a The Guardian helyszíni tudósítója, Helen Davidson.



A vonat Tajpejből Tajtungba tartott - annyira tele volt, hogy sokan állva utaztak. Ez a fajta vonat egyébként az egyik legbiztonságosabb szerelvénynek számít. Maximális sebessége 130 kilométer per óra. A szigetállamban évtizedek óta nem történt ennyire súlyos vonatbaleset.