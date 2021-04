Koronavírus-járvány

Az ingyenes parkolás ellenére naponta 50-60 autóst is megbüntetnek Nyíregyházán

50-60 autóst is megbüntetnek naponta Nyíregyházán, amióta a kormány döntése alapján az egész országban ingyenes a parkolás. Kevés a parkolóhely ezért sokan a tilosban állnak meg, ha ügyeket intéznek. Országszerte sok piros csomag kerül mostanában az autók szélvédőjére.



"Beállnak a mozgássérült parkolókba, taxiállomásokra vagy éppen a parkoló járművek mögé. Hatalmas káosz van az egész országban, mindenki ott parkol, ahol éppen helyet talál, akár a tilosban is" - nyilatkozta egy taxis az ATV híradójának.



Sokan úgy vélik, ha csak egy percre állnak meg az mentesíti őket a tilosban parkolástól. A közterület felügyelők természetesen másképp látják a helyzetet, átlagosan napi 50-60 autóst büntettek meg múlt hónapban Nyíregyházán.



"Lassan egy éve ez megy. Az ember már megunja, hogy másokkal veszekedjen. Hiába szólok, hogy "ne álljon már ide, mert a kolléga nem fog ide beférni, általában még ők háborodnak fel, ha az ember szól" - mondta Csarpák József taxisofőr.



A parkolások ingyenessé tétele az emberek véleménye szerint csak rontott a parkolási helyzeten. Egy kereskedő úgy nyilatkozott, hogy jobb lenne, ha visszavonnák az ingyenes parkolást, mivel már a saját üzlete előtt sem tud megállni.



Nem csak Nyíregyházán okoz kellemetlenségeket azúj szabályozás. Egerben sem jobb a helyzet, leginkább a belvárost érintik a kaotikus állapotok. Az alpolgármester elmondása szerint nincs pardon senkinek, akik tilosban állnak mindenki büntetést kap, hiszen a megállni tilos tábla akkor is hatályban van, ha ingyenes a parkolás.