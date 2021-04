Állati

Elefánt születésére készül a budapesti állatkert - videó

A várható ellés miatt március közepe óta teljes a készültség az elefántok körül, az állatorvosok és a gondozók rendszeresen figyelemmel kísérik az állatok viselkedését. 2021.04.01 12:26 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A következő hetekben jöhet világra a Fővárosi Állat- és Növénykert legújabb elefántja, az előkészületek az intézmény honlapján és közösségi média felületein csütörtökön közzétett kisfilmben láthatók.



A budapesti állatkert múlt ősszel jelentette be, hogy Angele nevű, tizenkilenc esztendős ázsiai elefántjuk hamarosan újabb elefántnak ad életet. Mivel az elefántoknál a vemhességi idő nagyjából 22 hónap, az állatkerti szakemberek úgy számolnak, a kiselefánt tavasszal jön világra - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



A várható ellés miatt március közepe óta teljes a készültség az elefántok körül, az állatorvosok és a gondozók rendszeresen figyelemmel kísérik az állatok viselkedését.



Az elléssel kapcsolatos előkészületekről a városligeti intézmény csütörtökön egy kisfilmet tett közzé honlapján és közösségi média felületein. A filmből az is kiderül, hogy az Állatkerti Alapítvány egy speciális mérlegre gyűjt, amellyel a kiselefántot és a kifejlett ormányosokat is le lehet mérni.