A rendőrség befejezte a nyomozást Szilágyi István ügyében: különös kegyetlenséggel ölték meg

2021.04.01 07:42 ma.hu

Bár a police.hu közleményében Szilágyi István nevét nem írták le, a körülményekből beazonosítható, hogy a tavaly május 3-án megölt színész ügyéről van szó. A rendőrség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt folytatta le az eljárást Sz. Péter ellen, aki a megalapozott gyanú szerint XVII. kerületi otthonukban ölte meg 83 éves édesapját.



Az elvégzett elmeorvos szakértői vélemény szerint Sz. Péter a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban volt.



A nyomozók rekonstruálták a tragédia napján, illetve az azt megelőző éjszakán történteket is. A nyomozás alapján Sz. Péter az emberölés előtti éjszaka nyugtalan volt, és szülei közé feküdt le aludni, reggel pedig egy kalapáccsal támadta meg apját. A gyanúsított édesanyja próbált segíteni férjének, de fiát nem tudta megállítani. Ezután egy közeli üzletbe sietett, és onnan kért segítséget.



A hatóság honlapján részletesen felidézték a reggelt, hogy Sz. Péter kalapáccsal többször fejbe verte, fojtogatta a színészt, valamint mellkasát is megtaposta. Az idős férfi végül többszörös koponyatörés és sorozat-bordatörés következtében a helyszínen belehalt sérüléseibe. Elfogása után az áldozat fiát zavart állapota miatt először kórházba vitték, majd gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették.



