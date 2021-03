Koronavírus-járvány

Szervátültetettek szövetsége: akadozik a transzplantáltak oltása

A szervátültetettek a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, miközben - mint hozzátették - mára már a kisebb kockázatú csoportok is sorra kerültek az oltási rendben. 2021.03.31 12:01 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az országos tisztifőorvos segítségét kéri a Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ), mert - mint írták - akadozik a szervátültetettek koronavírus elleni oltása.



A szervezet az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: bár januárban megindult a szervátültetettek oltása, információik szerint akadozik a folyamat: a körülbelül 4600 oltásra regisztrált transzplantált 45 százaléka még mindig nem kapta meg a koronavírus elleni védőoltást. A helyzet gyors megoldásért az országos tisztifőorvos segítségét kérik.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a szervátültetettek a kiemelten veszélyeztetettek közé tartoznak, miközben - mint hozzátették - mára már a kisebb kockázatú csoportok is sorra kerültek az oltási rendben.



A szövetség március 15. és 20. között végzett online kérdőíves felmérése azt mutatta, hogy noha a szervátültetettek többsége (90 százaléka) regisztrált a védőoltásra, 45 százalékuk még mindig vár az oltásra. Különösen aggasztó a 60 és 69 év közötti korosztály helyzete - jelezték.



Felidézték: a Magyar Transzplantációs Társaság ajánlása szerint a szervátültetettek Pfizer-, Moderna-, AstraZeneca- és Sinopharm-vakcinákkal olthatók.



Ugyanakkor, mivel gyengített immunrendszerük miatt náluk kisebb a válaszreakció, a termelt ellenanyag mennyisége, nekik a legnagyobb immunválaszt adó oltóanyag, a Pfizer vagy a Moderna készítménye lenne az ideális - írták.



A felmérés szerint a szervátültetettek 30 százaléka kapott Pfizer- és 5 százaléka Modern-vakcinát, a többiek AstraZeneca (63 százalék) és Sinopharm-oltóanyagot (2 százalék). Az oltások 63 százalékát a háziorvosok adták be.



A közleményben kitértek arra: a felméréssel az MSZSZ segíteni szeretné a hivatalos döntéshozatali mechanizmust, ezért a feldolgozott adatokat elküldték az országos tisztifőorvosnak is.



Grózli Csaba, az MSZSZ stratégiai és orvosigazgatója szerint az extrém veszélyeztetettség miatt különösen indokolt a dializált és a transzplantált betegek oltásának mihamarabbi befejezése,. Úgy látja, egyszerűsítené a rendszert, ha a szervátültetettek és szervre várók soron kívül jelentkezhetnének az oltópontokon, illetve háziorvosuknál.



A szakember megemlítette: a Global Burden of Disease munkacsoport adatai szerint világszerte a krónikus vesebetegség és a veseátültetés volt a súlyos kimenetelű Covid-19 vezető kockázati tényezője tavaly. A járvány áldozatai között az első két helyen a dializált és a vesetranszplantált betegek állnak. Az adatokat 17 millió felnőtt egészségügyi adatainak elemzésével, köztük 11 ezer koronavírus okozta haláleset feldolgozása alapján állapították meg.



Grózli Csaba szerint mindez egybevág a járvány nyilvánosan elérhető magyarországi halálozási adataival; az 5100 szervátültetettből 26-an vesztették életüket a járvány következtében.