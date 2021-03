Koronavírus-járvány

Rusvai: bizonyos vércsoportú emberek nagyobb eséllyel kerülnek lélegeztetőgépre a vírus miatt

Akik A vagy AB vércsoportúak, azok nagyobb eséllyel kerülnek lélegeztetőgépre a koronavírusos betegek közül, és ennek most már a tudományos magyarázata is ismert − mondta az Inforádiónak Rusvai Miklós víruskutató.



A víruskutató kifejtette: az A vércsoportúak, így az AB-sek is, miután azok is hordozzák az úgynevezett A vércsoport antigéneket, érzékenyebbek a koronavírusra, illetve annak légzőszervi formájára, magyarán gyakrabban kerülnek súlyosabb tünetekkel kórházba, és sűrűbben szorulnak lélegeztetőgépre.



"A legújabb kutatások ugyanis azt találták, hogy a vörösvérsejtek felszínén lévő, egyébként régóta ismert A antigének a tüdő hámsejtjein is kifejeződnek, és miután ezt kissé megváltozott formában teszik, a koronavírus képes a molekulákra rákapcsolódni, elszaporodni, károsítva ezáltal a szervet" - mondta Rusvai.



Vagyis a korábban már felismert ACE2 receptor mellett van egy másik tapadási lehetősége az A vércsoportú egyénekben, a tüdőhámsejtek felületén a koronavírusoknak. Következésképp a 0-s vércsoportúak kisebb százalékban vannak kitéve a súlyos betegségnek, és annak, hogy lélegeztetőgépre kerüljenek - tette hozzá.