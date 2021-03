Koronavírus-járvány

Orbán Viktor megkapta a második oltást is

Mint ismeretes, Orbán Viktor február 28-án kapta meg az első adagot a koronavírus elleni kínai Sinopharm-vakcinából, amiről közösségi oldalán képet és videót is közzétett.



A Sinopharm oltóanyagának második dózisát 28 nap elteltével adják be, ez a miniszterelnöknél március 28-án, vasárnap volt esedékes. A közösségi médiában nagyon aktív miniszterelnök azonban a második oltásról nem számolt be, ezért a 24.hu megkérdezte a sajtófőnökét a dologról. Igen - erősítette meg Havasi Bertalan, hogy Orbán Viktor megkapta a második dózist a vakcinából.