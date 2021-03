Koronavírus-járvány

Merkely: Magyarországon jóval magasabb az átoltottsági arány az Európai Unió átlagánál

Merkely Béla azt kérte, hogy még másfél hónapig tartsunk ki és vigyázzunk egymásra, azután szerinte jelentősen csökkennek majd a koronavírus-járvány adatai.



"Ha magunk elé nézünk, nagyjából másfél hónapunk van ebből a járványból, utána jelentősen fognak csökkenni a számok" - mondta.



Úgy fogalmazott: "másfél hónapot bírjunk még ki és akkor lesz egy nagyon szép nyarunk, amikor újra egyesülhetnek a családok és felszabadultan tudunk pihenni".



Közölte, indokolttá vált a kismamák soron kívüli beoltása is, hiszen a vírus a magzati életet is veszélyezteti. A klinikai tapasztalatok alapján döntöttek erről; két nap alatt ezer kismama kapta meg a vakcinát - ismertette.



Hozzáfűzte, hogy a Harvard Egyetem publikációja szerint az oltás nemcsak az anyának, hanem a magzatnak is védettséget biztosít, vagyis a gyermek védetten jön a világra.



Merkely Béla arra figyelmeztetett, hogy a tavaszi idő ellenére se feledkezzünk meg a maszkviselésről; a brit variáns minden korosztályban okozhat súlyos tüneteket. Ha maszkban fertőződünk meg, akkor kisebb mennyiségű vírus kerül a szervezetünkbe, így a betegség enyhébb lefolyású lehet.



Arról is szólt, hogy a Semmelweis Egyetem Klinikaland címmel ismeretterjesztő animációs kisfilmet készített az oltásokról, a vakcinák működéséről. Ezzel is növelni kívánják az oltási hajlandóságot, mert elsősorban az ismeretek hiánya szüli a félelmet - mondta Merkely Béla.