Rusvai Miklós: Magyarországon nem lesz negyedik hullám

A víruskutató azt reméli, júniusban az üzletek, rendezvények, meccsek látogathatóak lesznek, és közterületen nem kell majd maszkot viselni - ő ezt nevezi teljes nyitásnak. 2021.03.29 16:11 ma.hu

Rusvai Miklós az ATV Híradójának úgy vélekedett: részleges nyitás már lehet mondjuk két-három hét múlva is, erről már a miniszterelnök is beszélt. A teljes nyitás ugyanakkor szerinte leghamarabb május végén vagy júniusban lehetséges. Ha a szennyvízadatok kedvezőek lesznek, akkor április közepén jöhet egy könnyítés.



A víruskutató azt reméli, júniusban az üzletek, rendezvények, meccsek látogathatóak lesznek, és közterületen nem kell majd maszkot viselni - ő ezt nevezi teljes nyitásnak. Ebben szerinte az időjárás is segíteni fog, az átoltottság növekedésével pedig a járványügyi mutatók - a lélegeztetőgépen lévők, elhunytak és kórházban ápoltak száma is szeptemberi szintre csökkenhet vissza.



Rusvai Miklós szerint most vagyunk a járvány csúcsán, a kedd és a szerda kritikus lesz, mert ekkorra ugranak meg a kedvezőtlen adatok a hétvégén nem dolgozó laborok miatt. Ilyenkor a hétvégi vizsgálatok eredményei is hozzáadódnak a számokhoz.



Úgy véli, ha a harmadik hullám májusban valóban véget ér, akkor ezzel a vírustípussal nincs több gondunk.



"Ha nem jelenik meg egy radikálisan új mutáns, akkor szerintem Magyarországon harmadik hullám után negyedik hullámmal nem kell számolni" - fogalmazott.



Hozzátette, hogy a WHO szerinte jogosan mondja, hogy lehet negyedik hullám, de nem Magyarországon, Izraelben vagy Nagy-Britanniában. Ahol az átoltottság megfelelő lesz, és minimum 70 százalékos átoltottság kialakul, nem lesz negyedik hullám, de az EU számos országában lehet - mondta a virológus.