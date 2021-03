Koronavírus-járvány

Tíz palackunk van 50 emberre, azt tologatjuk - megszólalt egy nővér

A 30 éve ápolóként dolgozó nő azt mondta a Szeretlek Magyarországnak, már azt se nagyon tudja, milyen nap van. Előfordult, hogy munkába készülődött, amikor a férje szólt neki, hogy ne öltözzön, ma nem dolgozik.



„Tavaly március óta folyamatosan dolgozom. 240 órát egy hónapban.”



Azóta egyszer volt egy teljesen szabad hétvégéje, amikor a szombatot és vasárnapot is megkapta.



A munkahelyén négy hete robbant be a harmadik hullám. Ma két szinten 80 betegről gondoskodnak. Egy főnővér, egy főorvos és - váltásban - hat ápoló tartja a frontot.



Az intenzíven 50-60-an fekszenek. A műszakokat talpig beöltözve csinálják végig.



„A kezes-lábas teljesen lefedi a testem, a kapucni alatt három sapkában van a hajam. Van rajtam egy FFP2-es és egy másik maszk. Van egy alapkesztyűm, amire jön a következő leragasztva a ruhára, és egy harmadik, amit mindig cserélek. Elvileg 3 óránként vetkőzhetnék le, de van, hogy 9-10 órát le kell húzni egyben.”



És a betegek száma egyre csak nő, folyamatosan jönnek a fiatalok. Néhány nap alatt húsz 70-es években született beteg érkezett hozzájuk.



„12 óra alatt felvettem 13 beteget a majdnem 50 fős osztályra. Fekszik bent egy 50 éves nő, aki nemrég még kétségbeesetten telefonálgatott a szüleiért. Meghalt az anyja és az apja is a múlt héten, most pedig már ő is nálunk van.”



A nővér azt mondja, vannak fiatalok, akik nem élik túl. A napokban egy 30 éves nő halt meg, nem volt alapbetegsége. Előtte egy 28 éves férfi. „Ők túl későn jöttek a kórházba sajnos.”



Megrémítette, amikor egy olyan édesapa került hozzájuk, akinek hármas ikrei vannak. A felesége is megfertőződött, a három hónapos gyerekekkel együtt. Ez a történet legalább jól végződött, az apa tíz nap múlva hazakerült, és a másik kórházból is kiengedték az anyát az ikrekkel.



Sok a nagyon fiatal orvos. A több évtizedes tapasztalatokkal rendelkező ápoló szerint a rezidenseken látszik, hogy nincs gyakorlatuk.



„Hogy lehet olyan helyzetbe hozni embereket, hogy soha nem csinálták, és most bedobják őket a legnehezebb helyzetben?”



Elvileg ők dönthetnek arról, hogy kit küldenek, illetve vesznek át intenzívre. „Az ápoló szokta ajánlani, kit érdemes küldeni, de nem gondolom, hogy Isten vagyok. Lelkileg ez nagyon megterhelő.” - mondja.



Az ápoló szerint az oxigénnel vannak problémáik, mert vannak olyan kórtermek, ahol csak egyetlen fali csatlakozó van, de heten vannak bent, és közülük öt betegnek kellene oxigén.

„A 120 kilós, nálam magasabb palackokat sokszor két negyven-hatvan kilós nő próbálja mozgatni. Tíz palackunk van a csaknem 50 emberre, azt tologatjuk attól függően, kinek van nagyobb szüksége rá.”



A nővér azt mondja, naponta 20-25-en halnak meg az ápoltjaik közül. Volt olyan, amikor már bent volt az új beteg, várnia kellett, amíg lemossák az ágyat neki.



„A halálhoz hozzászoktunk, de ez most sok. Olyanok halnak meg, akikre nem számítasz.”



„Azon jár az agyam folyton, kinek adjak oxigént. Úgy érzem néha, megbolondulok.”