Koronavírus-járvány

Hétfő éjfélig kell oltásra regisztrálniuk az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozóknak

Március 29-én éjfélig kell oltásra regisztrálniuk az óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozóknak - erre hívta fel a figyelmet a koronavirus.gov.hu vasárnap.



A hétfő éjféli regisztrációs határidővel kapcsolatban a kormányzati portálon emlékeztettek: a kormány azt a döntést hozta, hogy az egészségügyi, a szociális dolgozók, a regisztrált idősek, a rendőrök és katonák mellett elindítja a regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok, valamint a bölcsődei dolgozók oltását is, hogy "az óvodák és iskolák újranyitásával a pedagógusok is nagyobb védettséggel állhassanak újra munkába".



A tájékoztatás szerint első körben a március 24-ig már regisztrált, köznevelésben - tehát óvodákban, általános iskolákban és gimnáziumokban - dolgozó pedagógusok oltása történhet meg. Őket a jövő hét közepén a regisztrációjuk során megadott telefonszámon sms-ben hívják be az oltásra.



Az oltás várható időpontja április 1. csütörtök, április 2. péntek és április 3. szombat.



Az oltás helyszíne: a regisztrációjuk során megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópont.



Március 24-ig a mintegy 180 ezer köznevelésben dolgozó pedagógus közül 102 ezren regisztráltak védőoltásra, és 20 ezren már meg is kapták az oltást. Első körben tehát a már regisztrált, de még nem beoltott 82 ezer pedagógust oltják be.



Felhívták a figyelmet arra, hogy azok a pedagógusok, akik az sms-ben küldött oltási időpontra nem jelennek meg, illetve nem tudnak megjelenni, csak egy későbbi alkalommal kerülhetnek sorra.



A pedagógusok oltási programjához szükséges vakcinákat a regisztrált idősek oltására tervezett vakcinakészletek átcsoportosításával lehet megoldani, a rendelkezésre álló oltóanyagokat az országos oltási munkacsoport irányítja át a kórházi oltópontokra.



A második kör oltása húsvét után lesz.



A még nem regisztrált pedagógusokat, a szakképzésben dolgozókat, az egyéb óvodai, iskolai és bölcsődei dolgozókat arra kérik, hogy március 29. hétfő éjfélig regisztráljanak a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon.



Az oltás várható időpontja: a húsvétot követő hét.



Az oltás helyszíne: a regisztrációjuk során megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópont.



Az önkormányzati fenntartású bölcsődékben, mini bölcsődékben, családi bölcsődékben dolgozóknak elég regisztrálniuk a vakcinainfo.gov.hu oldalon, szintén március 29-én éjfélig.



Kiemelték: fontos, hogy a nem önkormányzati fenntartású bölcsődékben, mini bölcsődékben, családi bölcsődékben vagy munkahelyi bölcsődékben dolgozóknak a honlapon történt regisztráció mellett a munkáltatójuknál is jelezniük kell oltási igényüket legkésőbb március 29-én 12.00 óráig.

A kormányzati portálon azt kérték, hogy a regisztrálók a www.vakcinainfo.gov.hu-n a regisztráció során fokozottan figyeljenek a kért adatok (név, taj-szám, életkor, lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím) pontos és hiánytalan megadására, mert csak pontos adatok esetén lehet a regisztrációjukat érvényesíteni és az oltandókat sms-ben értesíteni.



A regisztrációkor azt is tartsák szem előtt, hogy az oltás helyszíne a regisztráció során megadott lakcímhez rendelt kórházi oltópont lesz - tették hozzá.



A kormány döntése alapján több mint 180 ezer köznevelésben dolgozó, 30 ezer középfokú szakképző intézményben dolgozó és 13 ezer bölcsődei dolgozó jogosult a pedagógusok kampányszerű oltására. Az oltás ezúttal is önkéntes és ingyenes, és az országban éppen rendelkezésre álló vakcinával történik - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.