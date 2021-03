Koronavírus-járvány

Minden eladó beteg, a polgármester szolgálja ki a vevőket a drávaszerdahelyi kisboltban

Kénytelen volt beállni a pult mögé a drávaszerdahelyi polgármester az önkormányzata által működtetett boltban, miután az ott dolgozó munkatársak megfertőződtek. 2021.03.26 19:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szokatlan helyzet állt elő a Baranya megyei Drávaszerdahelyen: a helyi kisboltban a falu polgármestere szolgálja ki a vásárlókat. Az üzletet egyébként az önkormányzat működteti, így most tulajdonképpen a tulajdonos állt a pult mögé.



"Minket is elért a koronavírus, és így a boltban lévő kollégák is pozitívak lettek sajnos, és hogy a bolt nyugodtan tovább tudjon működni, így jobb híján nekem kellett vállalni ezt a szerepet" - mondta el az ATV-nek Alpár György.



A kisbolt délelőtt és délután szokott kinyitni, de most változtatni kellett a nyitva tartáson. A polgármester reggel hattól tíz óráig szolgálja ki a vevőket, hogy a faluban mindenki meg tudja vásárolni a friss péksüteményeket is.



"Nagyon örülünk ennek. Ez egy nagyon jó ötlet volt a polgármester úr részéről, hogy így a covidos betegek helyett beállt és kisegítette őket" - vélekedett Takács József.



A polgármester a reggeli műszak után hivatalába megy napi teendőit végezni. Mint mondta, bízik benne, hogy a bolti dolgozók a karantén lejárta után rövidesen visszaállhatnak a pult mögé.