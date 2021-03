Koronavírus-járvány

Szombathelyi polgármester: sok fiatal van kórházban, állapotuk pillanatok alatt képes romlani

Nemény András online sajtótájékoztatóján arról beszélt: nagyon túlterhelt az orvosi rendszer, rengeteg telefonhívás fut be a háziorvosokhoz, nagyon sok fiatal is jelentkezik náluk tünetekkel. 2021.03.26 17:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"A kórházban is nagyon sokan vannak, folyamatosan járnak a mentők. Sok fiatal van bent, akiknek az állapota az egyik pillanatról a másikra is képes romlani. Amikor bekerülnek, légzési nehézségekkel küszködnek, innen pillanatok alatt el lehet jutni odáig, hogy lélegeztetőgépre kerül valaki" - számolt be a kórházi dolgozók tapasztalatai alapján a polgármester.



Hozzátette: az orvosok és a kórházi dolgozók túlterheltek, egyre több ember jut egy orvosra és egy nővérre.



Nemény említést tett azokról az oltóhelyekről is, amelyeket több mint két héttel ezelőtt ajánlott fel, hogy minél biztonságosabb körülmények között lehessen beoltani a város lakóit. A 2,8 millió forintért három helyen kialakított 14 oltópont engedélyezési kérelmére 15 nap után sem érkezett válasz.