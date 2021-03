Koronavírus-járvány

Szakmai ajánlás: a várandósok is kérhetik az oltást

A koronavírus elleni oltások eddigi egyre kedvezőbb nemzetközi tapasztalatai és tudományos ajánlásai alapján az a szakmai ajánlás született, hogy a várandósok is kérhetik az oltást - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.



Mint írták, minden esetben egyéni mérlegelés szükséges az oltásról, amelyhez a Magyarországon jelenleg elérhető vakcinák közül a Pfizer és a Moderna vakcinákat lehet használni. Az első oltást a terhesség 12. hete után, a második oltást a szülés után javasolt beadni.



Hozzátették: az oltást kérő várandós nő a vakicinainfo.gov.hu honlapon történt regisztrációja után a háziorvosánál jelentkezzen, aki gondoskodni fog az oltás megszervezéséről. Javasolják, hogy a várandós, illetve szükség esetén az oltóorvos is mindenképpen konzultáljon nőgyógyásszal, illetve a kezelőorvossal.



A kormányzati oldalon közölték azt is, hogy a várandósok védőoltására vonatkozóan a klinikai vizsgálatok még nem zárultak le, ugyanakkor az eddig rendelkezésre álló adatok sem vetnek fel aggályokat. A várandósok védőoltását indokolja, hogy körükben a súlyos koronavírus-betegség és a szövődmények kockázata magasabb - jegyezték meg.



Tudatták azt is, hogy a szakmai ajánlás a Szakmai Kollégium Infektológiai Tagozatának és a Heim Pál Gyermekkórház kezdeményezésére a Szakmai Kollégium Szülészet, Nőgyógyászat Tagozat egyetértésével jött létre, amelyet eljárásrend formájában az egészségügyi szolgáltatók - tehát az oltópontként működő háziorvosok és kórházak - is megkapnak.



Az eljárásrend részletesen tartalmazza azt is, hogy milyen rizikófaktorokat kell mérlegelni a várandós oltásánál. Amennyiben nagy a fertőződés kockázata, mert például egészségügyi dolgozó a várandós, illetve alapbetegségei miatt nagy a rizikója annak, hogy súlyos megbetegedés alakul ki a vírusfertőzés esetén, akkor javasolt az oltás.



A védőoltás előnyeit és kockázatait a várandósság esetében tehát mindig egyénileg kell mérlegelni, és ennek kapcsán a várandósnak teljes körű tájékoztatást kell nyújtani. A várandósnak minden esetben írásos belegyező nyilatkozattal kell megerősítenie, hogy kéri az oltást - írta a koronavirus.gov.hu.