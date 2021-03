Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: a járványügyi adatok indokolják a szigorú védelmi intézkedéseket

A még mindig folyamatosan növekvő járványügyi adatok indokolják a szigorú védelmi intézkedések fenntartását - mondta az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján pénteken.



Müller Cecília kifejtette, átlépte a kétszázezret az aktív fertőzöttek száma, csütörtökön 11 265 új megbetegedést regisztráltak, és 11 823-an vannak kórházban a vírus brit variánsa miatt.



"Heroikus a küzdelem az egészségügyi intézményekben, megfeszített a munka az oltópontokon", egyre jobban fáradnak az ott dolgozók - fogalmazott, hozzátéve, hogy a lakosság úgy tud segíteni, ha a "megfertőződés lehetőségét is elkerüli".



Müller Cecília elmondta, nemzetközi tapasztalatok és tudományos ajánlások alapján Magyarországon is megfogalmaztak egy iránymutatást a várandós nők számára, amely szerint javasolják a Pfizer és a Moderna oltásának felvételét, de szigorúan csak egyéni mérlegelés alapján.



Az országos tisztifőorvos arról is szólt, hogy csütörtökön AstraZeneca-vakcinából a várt 190 ezer helyett mindössze 21 600 érkezett Magyarországra.



