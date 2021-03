Koronavírus-járvány

Rosszul lett egy nő a koronavírus-teszt alatt, a Semmelweis Egyetem önkéntesei élesztették újra

A Semmelweis Egyetem önkénteseinek kellett újraéleszteniük azt a középkorú rimóci nőt, aki egy PCR-teszt elvégzése közben lett rosszul.

Az egyetem két tanulója - Pál Kinga Ágnes, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) harmadéves és Kiss Karolina Aida, az Egészségtudományi Kar (ETK) elsőéves hallgatója - az Országos Mentőszolgálat által szervezett országos szűrésben vett részt önkéntesként, amelynek keretében a Nógrád megyei Rimócon is teszteket végeztek.



Az egyik alkalommal viszont a minta levétele előtt közvetlenül a tesztalany, egy középkorú nő rosszul lett és elvesztette az eszméletét. A hallgatók azonnal értesítették a mentőket és mellkompresszióval megkezdték a nő újraélesztését, amelyet a mentőegység kiérkezéséig végeztek - adta hírül az egyetem. Pál Kinga Ágnes az esetről adott nyilatkozatában kiemelte: az ő esetük is az bizonyította be, hogy a sikeres újraélesztés elsősorban a gyors cselekvésen múlik.



"A legmélyebb nyomot annak a megtapasztalása hagyta bennem, hogy milyen éles a határ élet és halál között. Felemelő érzés, hogy jókor voltunk jó helyen, és tudtunk segíteni a hölgynek a mentők kiérkezéséig" - mondta a másik hallgató, Kiss Karolina Aida, aki - társa iránymutatása alapján - életében először végzett újraélesztést.



A Semmelweis Egyetem hallgatói közül az elmúlt egy évben több mint 6500-an vettek részt tanulmányaik mellett a járvány elleni védekezésben, kezdetben az egyetem, majd az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szűréseit segítve, a kormányhivatal által koordinált kirendelések keretében, a betegágyak mellett dolgozva. Most, a harmadik hullám során közzétett felhívásra több mint 700 hallgató jelentkezett az egyetemi klinikákon való önkéntes munkavégzésre.