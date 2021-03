Önkormányzat

A pesti rakpart hétvégéken ismét a gyalogosoké lesz

A főváros újra megnyitja a gyalogosok és a kerékpárosok számára hétvégéken - az útszakaszt érintő beruházások megkezdéséig - a pesti rakpartot - tájékoztatta a Főpolgármesteri Hivatal pénteken az MTI-t.



Március 27-én ismét a Margit híd és a Közraktár utca között nyitják meg a pesti rakpartot, így több lesz a gyalogosan bejárható szabad tér Budapesten, kevesebb lesz az esély arra, hogy sokan legyenek egy helyen - írták.



Közölték, hogy a rakpart szombat reggel 6 órától vasárnap este 7 óráig lesz lezárva az autóforgalom elől.



Arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a járványügyi szabályokat, viseljen maszkot és tartsa a védőtávolságot, amikor a rakpartra és bármilyen más szabadtéri helyszínre látogat.



A közleményben kitértek arra is, hogy Budapesten csaknem 860 hektár természetvédelmi terület és számos kevésbé használt zöldfelület van, ahol a tömeget elkerülve is lehet - a távolságtartás járványügyi szabályait betartva - sétálni vagy sportolni.



A http://enbudapestem.hu/2020/05/szabadidos-terkep-covid-19-idejen/ címen összegyűjtve megtalálhatóak Budapest parkjai, kirándulóhelyei, védett és védelemre tervezett természetközeli területei - hívták fel a figyelmet.