Koronavírus-járvány

Sokszor hangoztatta, hogy életveszély így tanítani - Megszólalt a koronavírusban meghalt 54 éves tanár lánya

A koronavírusban elhunyt 54 éves tanár lánya szerint a tragédia felhívja a figyelmet arra, hogy a tanárok mekkora veszélynek vannak kitéve, ha oltatlanul kell tanítaniuk.

Két nap alatt nagypapáját és édesapját is elvesztette a Fazekas Mihály Gimnázium 54 éves tanárának lánya. A budapesti középiskola történelem szakos tanára a beszámolók szerint egészséges volt, március 24-én azonban belehalt a koronavírus szövődményeibe – írta a Telex.



Az elhunyt tanár lánya, Anna a portálnak azt írta: édesapja halála „felfoghatatlan, tragikus, nem tudom, hogy hiányával hogyan fogok majd együtt élni. Különösen úgy, hogy édesapja, a nagypapám másfél nappal korábban hunyt el, szintén a Covid-19 szövődményei miatt”.



A fiatal nő azt is írta, hogy édesapja elvesztése valóban felhívja a figyelmet arra, hogy a tanárok mekkora veszélynek vannak kitéve, ha beoltatlanul kell bejárniuk az iskolába.



„Apukám heti rendszerességgel járt be az iskolába az online oktatás mellett is, egészen a betegségéig. És sokszor hangoztatta, hogy életveszély így tanítani, de hivatástudata, diákszeretete mindig vitte előre a legnehezebb pillanatokban is” – írta a pedagógus lánya.



A Pedagógusok Szakszervezete adatai szerint a több mint egy éve tartó koronavírus-járványban eddig 60 pedagógus halt meg, ezért az iskolák megnyitása szerintük addig nem javasolható, amíg a pedagógusok nincsenek beoltva.