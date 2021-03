Koronavírus-járvány

Gulyás: akkor nyithatnak ki az óvodák, iskolák, ha az oltottak száma eléri a 2,5 milliót

Április 12-én vagy április 19-én nyithatnak ki az óvodák, iskolák, attól függően, hogy az oltottak száma Magyarországon mikor éri el a 2,5 milliót. A tanárokat, óvónőket a nyitás előtt beoltják koronavírus ellen - ismertette a kormány döntését a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön online sajtótájékoztatón.



Gulyás Gergely közölte, a kormány arról döntött, hogy ha eléri a 2,5 milliót az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az óvodák, az általános és a középiskolák.



A pedagógusok oltásával kapcsolatban hangsúlyozta, az oltás továbbra is önkéntes, ezért arra kérik a tanárokat, óvónőket, bölcsődei dolgozókat, regisztráljanak a koronavírus elleni vakcinára.



A miniszter közölte azt is, az egészségügyi ellátórendszer - nemcsak tárgyi, hanem személyi feltételeket is tekintve - felkészült arra, hogy megfeszített munkával a jelenleginél magasabb adatok mellett is képes legyen mindenki számára az ellátást biztosítani.

A lengyeleknél rosszabb a helyzet?

Közölte, szerdán Lengyelországban, Csehországban és Észtországban egymillió főre vetítve több fertőzöttet regisztráltak, mint Magyarországon.



Úgy fogalmazott, a harmadik hullámnak nincs vége, a fertőzések száma továbbra is nő, ez az EU egészére igaz, de a helyzet Magyarországon is rossz.



Ismertette a koronavírussal kapcsolatos napi adatokat és azt mondta, a helyzet komoly, az egészségügyi ellátórendszer azonban képes biztosítani a megnövekedett betegszámhoz szükséges kapacitásokat. Köszönetet mondott "a megfeszített munkát végző" orvosoknak, ápolóknak.



Elmondta, 1678 lélegeztetőgéppel ellátott ágy van szabadon, a kórházakban rendelkezésre álló szabad ágykapacitás pedig 10 441. Jelezte, a kormánynak vannak tervei arra is, hogy ha szükséges, bővítse a kapacitásokat.



Gulyás Gergely azt mondta, megtettek mindent annak érdekében is, hogy "az élő erő is elegendő legyen": bármelyik orvos behívható egészségügyi ellátásra, illetve a rezidensek és medikusok is részt vesznek a munkában.



Hangsúlyozta, egyetlen megoldás van a járvány leküzdésére: a védőoltás. Közölte, 650 ezer nyugdíjas nem regisztrált az oltásra, őket az országos tisztifőorvos levélben kereste meg, regisztrációra kérve őket.



Ha valakit beoltanak, a betegség kockázata lényegesen csekélyebb lesz - magyarázta.



A miniszter elmondta, az idősotthonokban - ahol az oltások az első körben megtörténtek - 1 százalék alá csökkent a megbetegedések aránya. Ez mutatja, hogy ha beoltják a legidősebbeket, a legveszélyeztetettebbeket, akkor minimálisra csökken annak veszélye, hogy elkapják a fertőzést - tette hozzá.



Azt mondta, az oltások előrehaladtával kapcsolatban nagyon sok a bizonytalanság, az uniós vakcinaszállítmányok rendkívül bizonytalanul érkeznek.



Áprilisban minden korábbinál több vakcina fog az ország rendelkezésére állni, ez annak köszönhető, hogy mind Kínából, mind Oroszországból a szállítások folyamatosak - közölte. Úgy folytatta: az Európai Unióból eddig akadozó vakcinaszállítmányok esetén is joggal remélik azt, hogy a következő hónapban a korábbiaknál talán biztosabban és nagyobb számban fog oltóanyag érkezni.

Minden jó, ha a vége jó

A miniszter kiemelte: az operatív törzs pénteki ülésén dönthetnek az üzletek kérdéséről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan szabályozásra tett javaslatot, amely minden üzletre azonos elvek alapján vonatkozna: tíz négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhatna - magyarázta.



Elmondta: az operatív törzs megvizsgálja a javaslat életszerűségét, mert jó lenne ugyan egy ilyen szabályozás, de a húsvét előtti időben nem tudni, milyen hosszú sorokhoz vezetne.



Hangsúlyozta azt is, hogy csak azt az oltóanyagot nem adják be, amelyet még vizsgálnak, valamint azt, amelyet félre kell tenni a második oltásra.



A tárcavezető mindenkit arra kért, hogy tartsa be az érvényben lévő szabályokat.



Kitért rá: Magyarország jól áll az átoltottság tekintetében, Málta mögött a második helyen van az unióban. Remélhetőleg az átoltottság mértéke lényegesen korábban eredményez társadalmi immunitást Magyarországon, mint más EU-tagállamokban - tette hozzá.



A miniszter szerint aggasztóak a számok, de mivel az elhunytak több mint 80 százaléka idős, remélhetőleg ha őket beoltják, radikálisan csökken majd az elhunytak száma.



Úgy vélte, olyan nyitási tervet kell kidolgoznia a kormánynak, amely világos perspektívát ad. Ezt az oltási számoktól függően fogják kidolgozni - fűzte hozzá. Kérdésre válaszolva beszámolt arról is: az oltási igazolványhoz kapcsolódó jogosítványokról szóló döntést a kormány a nyitási tervvel együtt hozza nyilvánosságra.



Az érettségi megtartására vonatkozó kérdésre elmondta: azt tervezik, hogy május elején tartják az írásbeli, június elején pedig szóbeli vizsgákat, de a járványügyi helyzetből adódóan van lehetőség változtatni.



Kijelentette: azt remélik, hogy május végéig aki oltás kíván kapni - beleértve a legfiatalabbakat is -, az megkaphatja legalább az első vakcinát.



Jelezte: ha nem lennének Magyarországon keleti oltások, akkor "összehasonlíthatatlanul rosszabb lenne a helyzet", hiszen a beadott vakcinák több mint fele onnan érkezik.

Oltani-oltani

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a koronavírus-járvány harmadik hulláma még nem tetőzött, de közel lehetünk hozzá. Megjegyezte: a szennyvízben található víruskoncentráció az egy héttel korábbihoz képest jelenleg stagnál vagy csekély mértékben csökken, ezt általában hét-tíz nappal szokta követni a változás.



A miniszter közölte: jó esély van arra, hogy április első felében, akár húsvétig a regisztrált 65 év felettieket beoltsák.



A CoviShield- és a CanSino-vakcinákra még nem kötött a kormány szerződést, a Johnson & Johnson oltóanyagából Magyarország 4,36 millió dózist rendelt. Hogy ez mikor érkezik, "azt Brüsszel tudja megmondani" - jegyezte meg.



Kérdésre válaszolva hangsúlyozta: jelenleg nem az oltópont kevés, hanem a vakcina.



Azt is mondta, próbálják úgy elosztani az AstraZeneca-vakcinákat, hogy az első oltás után 12 héten belül a második oltás is megtörténhessen, de ezt nehezíti ezt, ha a korábban ígért szállítmányok nem érkeznek meg.



Kifejtette: ha helyi hiba nem történik, nem fordulhat elő olyan, hogy valamelyik háziorvosi körzetbe ne érkezzen meg időben a második adag Sinopharm-vakcina. Elvileg mindenhova ugyanannyi második jutott, mint első, így tartható a 28 napos időkülönbség a két adag között - mondta.



Kérdezték arról, hogy a Szputnyik vakcinából a gyártó a szerződésben vállaltnál kevesebbet szállított március 23-áig a magyar félnek. Gulyás Gergely közölte, jövő hétfőn is érkezik még Szputnyik vakcina, így összesen 1,1 millió oltóanyagot kap meg Magyarország. Az uniós szerződésekben nem ilyen csekély, néhány napos késések voltak, mint az orosz félnél, amely utol is éri magát - jelentette ki.



Gulyás Gergely rámutatott: ha egy háziorvos már minden 65 év felettit beoltott a körzetében, aki kérte a vakcinát, akár egy fiatalabb krónikus beteggel folytathatja, de ha ők is megkapták a praxisban, bárki mást beolthat.



A kismamák olthatóságáról a miniszter elmondta: négy orvosi egyetem nőgyógyászati klinikájának vezetői kezdeményezték a korábbi oltási protokoll felülvizsgálatát, amely még nem javasolta oltásukat. Hozzátette: a nemzetközi tudományos tapasztalatokat követve közös egészségügyi szakmai állásfoglalás készül, amelynek eredményét az országos tisztifőorvos ismerteti majd.

Baj? Az nincs!

Gulyás Gergely számos kérdést kapott a kórházi kapacitásokkal kapcsolatban. Kiemelte, bár sokan vannak kórházban, nem igaz, hogy nincs elegendő személyi kapacitás, és olyan beteg sincs, aki ellátatlan maradna. Mindenki megkapja a megfelelő ellátást, az egészségügyi irányítás képes arról gondoskodni, hogy mindenkinek jusson, ha szükséges, lélegeztetőgép, kórházi ágy, gyógyszer - mondta.



Arról is beszélt: 500 egészségügyi szakon tanuló és végzett önkéntes jelentkezett az Országos Kórházi Főigazgatóságon, az ő munkájuk is hozzájárul ahhoz, hogy az egészségügyi védekezés biztonsága fenntartható legyen. A háziorvosok kirendelését egyelőre elvi lehetőségnek nevezte, amely pillanatnyilag nem szükséges, de egy járványhelyzetben gondolni kell erre is. Hozzátette: a háziorvosok már megkapták az oltást, csak az nincs beoltva közülük, aki nem kérte.



Egy másik kérdésre válaszolva a miniszter azt mondta: a helyzet komoly, ezt az adatok is alátámasztják, de a magyar mutatók nem térnek el az európai adatoktól. A többlethalálozás az egyetlen objektív összehasonlítási mód, és e statisztikák alapján Magyarország az eredményesen védekező országok közé tartozik - mutatott rá.



Úgy látja, mindig megfelelő időben hoztak döntést a szükséges intézkedésekről, míg más országok gyakran kapkodva léptek. A magyar járványkezelés intézkedései következetesek, és a valós adatokból kiindulva jobbak is a mutatók - jelentette ki.



Közölte: álhírterjesztés, hogy ne kapna minden beteg megfelelő ellátást. Jelenleg 1784-en vannak intenzív osztályon - tette hozzá.



Egy másik kérdésre válaszolva közölte: nemzetközi segítségre nincs szükség ahhoz, hogy az egészségügy el tudja látni a betegeket.



Kitért arra is: a veszélyhelyzet végéig fennmaradhat a rendelőintézetek állami felügyelete.

Zöld útlevél

Elmondta: nem terveznek változtatni a védettségi igazolványok adattartalmán. Az Európai Bizottságnak pillanatnyilag egy tervezete van erről, amely még alakul, azt követően még az Európai Parlament is megvitatja - magyarázta. Hozzátette: mire ebből európai vakcinaigazolvány lesz, reméli, túl lesz a kontinens a járványon. Gyorsított eljárásban is két hónap egy ilyen jogalkotási folyamat - jegyezte meg.



Közölte, Magyarország előrébb van az oltások beadásában, mint Európa többi országa, az a fontos, hogy az országhatárokon belül biztosítsák a szabadabb mozgás lehetőségét és ehhez szükséges az oltási igazolvány.



A sportrendezvényekről kiemelte: mindegyik zárt kapus, az a néhány, amelyet a legszigorúbb szabályok mellett rendeznek, az egészségügyi védekezést nem zavarja. Kitért rá: azok vehetnek rész a labdarúgó Európa-bajnokság magyarországi mérkőzésein, akiket beoltottak, és mivel az a terv, hogy május végéig mindenki kaphat oltást, aki kéri, remélhetőleg júniusra már magunk mögött hagyjuk ezt az időszakot.



Azt, hogy a Nemzetközi Oltóközpont Kft. a jogszabályi környezet változására hivatkozva visszafizeti a koronavírus-oltásra beszedett előjegyzési összegeket, Gulyás Gergely úgy kommentálta: nem változott meg semmilyen jogszabály, Magyarországon és az EU mindegyik országában állami beszerzés van az oltások terén. Jelezte: a cég ellen fogyasztóvédelmi vizsgálat indult, ha lesz eredménye, akkor nyilvánosságra hozzák.

Eltöröljük az óraállítást, de nem most

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete felvetésére reagálva hangsúlyozta: az alkotmány világosan szabályozza a privát szféra védett határait, fel sem merülhet az, hogy a pedagógusok saját számítógépén levő tartalmakat bármely tankerület ellenőrizze.



Gulyás Gergely azt is közölte: a rendelkezésre álló adatok szerint a megyei jogú városoknak megítélt támogatások esetén nincs érdemi különbség az ellenzéki és a kormánypárti vezetésűek közt, sőt egy főre vetítve az ellenzéki városoknál magasabb a kifizetés mértéke.



Gulyás Gergely Magyarország érdekérvényesítő képességéről azt mondta: Orbán Viktor az egyik legrégebb óta hivatalban levő európai kormányfő, úgyhogy szerinte nem kell attól tartani, hogy az európai pártpolitikai térben levő változások alapvetően befolyásolnák a magyar érdekérvényesítő képességet.



A miniszter kapott kérdést arról is, mit szól a kormány ahhoz, hogy a szlovákiai magyar pártok Szövetség néven egy új pártban egyesültek, amelynek tagja a Most-Híd is, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök "köröm alatti tüskéhez" hasonlított. Gulyás Gergely közölte, a miniszterelnök azért használta ezt a kifejezést, mert a Most-Híd elárulta a határon túli magyar érdekképviseleti elvet, miszerint nemzeti alapon szerveződnek a pártok, és vegyes pártot hozott létre. Elmondta, örülnek annak, hogy a magyar egység újra megvalósul, és jó szívvel tud tekinteni a kormány az új, nemzeti alapon szerveződő, felvidéki magyar pártra.



Az óraátállítással kapcsolatban elmondta: Magyarország nyitott arra, hogy ha az európai uniós többség egyetért, akkor eltöröljék az óraátállítást, de egyedül nem hozhat ilyen döntést.