Koronavírus-járvány

Országos tisztifőorvos: teljesen teret hódított a brit mutáns Magyarországon

A megbetegedések szinte száz százalékát már a koronavírus brit variánsa okozza Magyarországon - közölte az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília elmondta, "heroikus küzdelem" folyik a járvány ellen, a harmadik hullám rendkívül intenzív, felszálló szakaszában sajnos "szárnyalnak" a járványügyi adatok nálunk és Európában is.



A védekezés ellenére emelkedik az elhunytak száma, az elmúlt 24 órában 272 beteg halt meg és továbbra is sokan kerülnek kórházba. Ennek az az oka, hogy Magyarországon is a vírus brit variánsa dominál - ismertette a tisztifőorvos. Jelezte, hogy míg márciusban az esetek 70-80 százalékában azonosították ezt a mutánst, március végére teljesen teret hódított.



Kifejtette, jelenleg Magyarországon szinte száz százalékban ez a típus okozza az újabb megbetegedéseket. A brit, az afrikai és a brazil mutáns vírusok sokkal fertőzőképesebbek az eredeti kórokozónál, egy fertőzött ember négy másikat fertőzhet meg, amennyiben mindannyian egy légtérben negyedórán túl, maszk nélkül tartózkodnak.



A tapasztalatok szerint nagyon gyorsan változhat a fertőzöttek klinikai állapota, gyorsan fejlődnek ki a tünetek, ezért nagyon sok esetben kórházi kezelés és lélegeztetés szükséges a páciensek életben tartásához - tette hozzá



Az elmúlt napon 9637 új fertőzöttet azonosítottak, kórházban 11 760 beteg fekszik és 1467-en szorulnak lélegeztetésre, emellett arányaiban növekszik a kórházi kezelést igénylők száma a fertőzöttekéhez képest - ismertette a járványügyi adatokat a tisztifőorvos, megjegyezve, a betegek ápolásával emberfeletti munkát végeznek az egészségügyben dolgozók.

A védekezésben óriási jelentősége van annak, hogy már 1 747 519 embert beoltottak, közülük 524 604-en a második dózist is megkapták már - tudatta.



"A világ négy sarkába elmegyünk annak érdekében, hogy vakcinát szerezzünk a magyar emberek számára" - jelentette ki Müller Cecília. Megjegyezte, a védettség megszerzéséért nagyon fontos, hogy regisztráljanak az oltásra azok, akik ezt még nem tették meg.



A tisztifőorvos tájékoztatása szerint elkezdték kidolgozni a pedagógusok oltásának részletes terveit, ami - mint mondta - újabb lehetőség arra, hogy valamennyiüket védetté tegyék.



A lakosságra kivetített átoltottsági adat 17,4 százalék jelenleg, ezzel változatlanul a második helyet foglalja el Magyarország az Európai Unióban - ismertette. A 65 éven felüliek 69 százaléka van már beoltva, de változatlanul attól függ az oltások beadásának gyorsasága, hogy mennyi vakcina áll rendelkezésre.



Kitért arra, hogy a vírusmutációk naprakész azonosításáért hét laboratóriumot jelöltek ki, amelyek a vírus változását fogják követni, így pontos képet kapnak a szakemberek a járványügyi intézkedésekhez, vagy azok esetleges módosításához. Jelenleg tart a laborok felkészítése, a reagensek beszerzése - tette hozzá.



Müller Cecília közölte továbbá, csütörtökön elindul a koronavirus.gov.hu oldalon az az internetes felület, amelyen bárki megnézheti, hogy érvényes-e az oltási regisztrációja, mindössze a születési dátumát és a taj-számát kell megadnia. A rendszer egy egyszerű üzenetben jelzi ennek meglétét vagy hiányát. Utóbbi esetén vagy még feldolgozás alatt van a regisztráció vagy ha már korábban regisztrált a felhasználó, a hibásan vagy pontatlanul bevitt adatokat pontosíthatja az adatvedelem@neak.gov.hu email-címre küldött elektronikus levéllel.



A tisztifőorvos megemlítette, hogy a felnőttek mellett a gyerekek mentális egészségére is kedvezőtlen hatással van a hosszú karanténidőszak, ezért nagyon fontosnak nevezte, hogy a szülők és rokonok fokozottan figyeljenek rájuk, törődjenek velük.