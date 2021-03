Koronavírus-járvány

KKM: Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából

Az álhírekkel ellentétben Magyarország nem vásárolt rossz minőségű maszkokat Kínából - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) csütörtökön, az MTI-vel.



A tárca "Gyurcsány Ferenc zavarkeltése és a baloldali álhírek ellen" című közleményében arra reagált, hogy a Demokratikus Koalíció (DK) napközben sajtóhírekre hivatkozva azt közölte, a külügyminisztérium több millió darabot vásárolt abból a maszktípusból, amire az Európai Unió termékriasztási rendszere figyelmeztetést adott ki fertőzésveszély miatt.



A minisztérium emlékeztetett, a járvány első hulláma alatt elképesztő verseny zajlott a védekezéshez szükséges eszközökért, így a maszkokért is, az egész világ Kínában állt sorban.



"150 millió maszkot vásároltunk a védekezés frontvonalában dolgozó orvosoknak, ápolóknak" - fejtették ki, hozzátéve, "az egyik beszállító - aki a 150 millióból 9 millió maszkot hozott - esetleges forrásként egy olyan céget is feltűntetett, amely terméke nem megfelelő".



A KKM kiemelte ugyanakkor, hogy a nem megfelelő terméket kínáló céggel megállapodás nem született, tehát ettől a cégtől maszkot nem vásároltak.



A tárca hangsúlyozta, a kormány a maszkok, lélegeztetőgépek és vakcinák vásárlásánál is kizárólag a magyar emberek egészségének és életének védelmét tartotta és tartja szem előtt.



"A baloldal ezzel szemben kamuvideókat gyártott, folyamatosan hazudozik, és oltásellenes politikát folytat" - tette hozzá a minisztérium.



A Gyömrői-sarok Projekt Kft. az MTI kérdésére megerősítette, hogy az Ouleok cégtől nem szállított maszkot Magyarországra. Lehetőségként ez a cég is felvetődött, de a céget megvizsgálták, a lehetőséget elvetették, szerződést nem kötöttek. A maszkokat más cégektől vásárolták.