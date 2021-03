Média

NMHH: megduplázódott az új magyar tévéreklámok aránya az előző félévben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának legutóbbi ülésén elfogadott új tanulmány szerint 3,5 százalékról 6,7 százalékra nőtt az új magyar reklámszpotok aránya az elmúlt év második felében.



Az NMHH kommunikációs igazgatósága azt közölte csütörtökön az MTI-vel, hogy a médiatanács három tanulmányt is elfogadott e heti ülésén. Az 1994 és 2020 közötti nyomtatott sajtópiac alakulásáról, valamint 2020 második félévére vonatkozóan a lapok terjesztéséről és online megjelenéséről szóló összeállításból többek között kiderül, az átlagosan terjesztett példányszám félévente körülbelül 1500 lappal csökkent: míg 1994-ben százezer felett mozgott ez az érték, addig 2020-ra már csupán harmincezer körül volt.



Az ülésen jóváhagyták a televíziókban a legfrissebb - az elmúlt év második felében közzétett - új reklámszpotokról szóló kutatás eredményeit is, amelyben a hatóság hetvennyolc televízió műsorkínálatát vizsgálta. Az összes szpot 52,8 százaléka volt új hirdetés, utóbbiakból 3113-félét mutattak be, amelyeket több mint 3,9 millió alkalommal ismételtek. A hangsúlyozottan magyar terméket, szolgáltatást népszerűsítő reklámszpotok aránya az új hirdetéseken belül majdnem megkétszereződött: 3,5 százalékról 6,7 százalékra.



A testület elfogadta az NMHH 2020 második félévét elemző legfrissebb jelentését is arról, hogy a hét országos közszolgálati és a két nagy kereskedelmi televízió hogyan és milyen arányban teszi befogadhatóvá műsorszámait a hallássérült nézők számára.



A több mint 4600 vizsgált műsorórában a kínált műsorok csaknem 84 százalékát látták el segédlettel, ami az előírt - kötelezően akadálymentesítendő - műsoridő 99,9 százaléka.



A közszolgálati televíziókban a feliratozott vagy jelnyelvi tolmáccsal fordított tartalmak 88,3 százalékban, míg a kereskedelmi televíziókban 70 százalékban jelentek meg.



A mindkét segédlettel akadálymentesített, járvánnyal kapcsolatos műsorszámok a jelnyelvi tolmáccsal ellátott műsorszámok magasabb arányát eredményezték - hívták fel a figyelmet.



Közölték azt is, a testület nem indít eljárást az RTL Klub szolgáltatója ellen egy, a szivárványcsaládokat érintő híradós bejátszás miatt, ugyanakkor bírságot rótt ki a Karc FM szolgáltatójára túl enyhe korhatár-besorolásért. A szivárványcsaládokról szóló társadalmi célú reklámok kapcsán érkezett korábbi bejelentések alapján a testület által március 2-án indított eljárás még folyamatban van - tették hozzá.



A Karc FM szolgáltatójára 50 ezer forintos bírságot rótt ki a grémium, amiért a Paláver című műsor egy novemberi adása előtt nem tett közzé korhatárról szóló tájékoztatást. A műsorszámot a szolgáltatónak - az elhangzott, durva szóhasználat miatt - a 12-es kategóriába kellett volna sorolnia.

A tanács figyelmeztette a Spirit FM és az ATV Spirit szolgáltatóit, amiért a Keljfel Jancsi című műsoruk egy vizsgált decemberi adásában a műsort támogató mélygarázsról olyan reklámértékű információkat közöltek, amelyek annak igénybevételére sarkallhatták a nézőket, ez azonban jogszabályellenes.



Kitértek arra is, hogy a testület a Budapest 95,3 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű használatára beadott egyetlen ajánlat alaki vizsgálata után pályázati nyilvántartásba vette a Karc FM Média Kft.-t.



A testület, törvényi kötelezettségének eleget téve, felfüggesztette a Budapest 98,0 MHz körzeti frekvencia közösségi jellegű használatára irányuló pályázati eljárást, ugyanis a Vibe FM Rádió Kft. - amelynek pályázati nyilvántartásba vételét az alaki vizsgálat után a Médiatanács megtagadta - közigazgatási per iránti keresetet nyújtott be. A bíróság jogerős határozatáig szóló felfüggesztési kötelezettséget a médiatörvény írja elő - írták.



Véglegesítette a grémium a Békéscsaba 91,8 MHz és az Eger 99,1 MHz helyi frekvenciák pályázati felhívásait közösségi jellegű használatra, valamint elfogadta a Mór 89,0 MHz és a Sopron 104,6 MHz-re vonatkozó tervezeteket - áll az NMHH közleményében.