Koronavírus-járvány

'Borzalmas állapotba kerültem, eljött a világvége' - megszólalt a koronavírusos Hegedűs Csaba

Mint ismeretes, kórházba került Hegedűs Csaba olimpiai, világ- és Európa-bajnok birkózó, aki a hazai szövetség elnöke is volt. A 72 éves egykori sportoló rosszul lett a hétvégén, majd pozitív lett a koronavírustesztje, és nem volt kielégítő a véroxigénszintje. Hegedűs a Blikknek elmondta, nem az a panaszkodós fajta, de nem érezte magát még ilyen rosszul.



"Most padlóra, vagy inkább ágyba kényszerített az élet, ilyen gyengének, kiszolgáltatottnak soha nem éreztem magam. (...) Magam is megkaptam a koronavírus elleni vakcinát, a Modernát. Aztán eltelt néhány nap, és én ahelyett, hogy kicsit fellélegezzek, borzalmas állapotba kerültem. Eljött a világvége. Olyan rosszul voltam, hogy mentőt kellett hívni és kórházba vittek" - nyilatkozta a lapnak Hegedűs.



Folyamatosan kapja az infúziót és az oxigént, de szerencsére arra nincs szükség, hogy lélegeztetőgépre tegyék. Leginkább az készíti ki, hogy kiszolgáltatottnak érzi magát.