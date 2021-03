Bűncselekmény

Elszabadultak az indulatok a távolságtartás miatt a szegedi Sparban: fegyvert rántott egy vásárló

Két vásárló összeverekedett, egyikük pedig fegyvert is rántott a másfél méteres távolság megtartása miatt kedd este a szegedi Sparba - számolt be a Metropol.



A lapnak egy szemtanú azt mesélte, hogy a két férfi nem sokkal a hét órás zárás előtt kezdett vitatkozni. "Először oda sem figyeltem, ilyenkor mindenki feszült, elhangzik itt is egy-két ingerült mondat, főleg este. De akkor már én is nagyot néztem, amikor lökdösődni kezdtek a kasszáknál" - idézte fel az egyik helybéli.



Az egyik őr ezután megpróbálta kiterelni a feleket az üzletből, akik a kasszák és a kijárat között dulakodni kezdtek. "Kilökdösték egymást az ajtón, aztán összekapaszkodva legurultak a kinti lépcsőn, de ahogy láttam, még ott is ordítottak és csépelték egymást, majd egy vendég és egy kasszás rohant oda. Ekkor még nagyobb sivalkodás volt, hallottuk, ahogy ordítják, hogy fegyver van nála" - mesélte a nő hozzátéve: később kiderült, hogy gázfegyverről volt szó, amit egy másik szemtanú szerint egy kasszás vagy vásárló téphetett ki a támadó kezéből.



Mindkét dulakodót garázdasággal, az egyik felet pedig felfegyverkezve elkövetett garázdasággal is vádolják. Mindketten szabadlábon védekezhetnek.



A Metropol úgy tudja, személyi sérülés nem történt.



A címlapfotó illusztráció.