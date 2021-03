Koronavírus-járvány

Eddig 60 pedagógus halt meg koronavírus-fertőzésben Magyarországon

A Pedagógusok Szakszervezete egy budapesti kerületben és egy nagyvárosban több száz tanárt kérdezett meg egy gyors kérdőív formájában. A válaszadók 60 százaléka azt mondja: amíg nincsenek beoltva és nem alakult ki a teljes védettség, valamint, amíg a gyerekek nem védettek, addig nem szabad az oktatást visszaengedni a tantermekbe. A kérdőívből az is kiderült, hogy a megkérdezett pedagógusok több mint 70 százaléka tartja fontosnak az oltást. Szabó Zsuzsa, a szakszervezet elnöke az ATV Start című műsorában arról beszélt, nem csak a tanárok miatt fontos az oltás, hanem a gyerekeknek és az ő családtagjaiknak is. Szerintük addig nem lehet megnyitni az iskolákat, amíg a pedagógusok nincsenek beoltva.



A Pedagógusok Szakszervezetének elnöke úgy tudja, 60 pedagógus halt meg koronavírus-fertőzésben, bár hivatalos adatok nem állnak rendelkezésre.



Az ügyeleti rendszerben jelenleg is veszélyeztetettek a pedagógusok. Azt kérték, csakis azok a pedagógusok vállaljanak ügyeletet, akik már be vannak oltva vagy átestek a fertőzésen, reméli, hogy ez így is történik. Mint mondta, az óvodákra jellemző, hogy nagyon sok a gyerek az ügyeletekben.



Az érettségivel kapcsolatban Szabó Zsuzsa azt mondta, megfogalmazták az elvárásaikat, miszerint több változatra van szükség ebben a helyzetben. Szerinte pontosan tudnia kellene a diákoknak, a tanároknak, a szülőknek, hogy mi vár rájuk. "Nem lehet úgy versenyhelyzetben a legjobb állapotra felkészülni, hogy mikor kell azt produkálni" - mondta.