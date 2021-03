Botrány

Brüsszeli orgia: exkluzív felvételek Szájer József őrizetbe vételéről

A beszámolók szerint Szájer József az ereszcsatornán menekült a rendőri rajtaütés elől, azonban a rendőrök az utcán elfogták. 2021.03.24 14:10 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Exkluzív felvételeket ígér Szájer József őrizetbe vételéről a flamand VTM televízió. A Bargoens produkciós iroda ugyanis tavaly novemberben rendőrökkel forgatott, amikor rendőrségi razziát tartottak a Brüsszel belvárosában tartott orgián, számolt be az Euronews.



A videót holnap mutatják be a "Flikken BXL" nevű műsorban, azonban egy elég látványos előzetes már most elérhető.



Mint ismert, tavaly decemberben Szájer József váratlanul lemondott európai parlamenti mandátumáról, majd kiderült, előzőleg eljárás indult ellene a karanténszabályok megszegése, illetve kábítószer birtoklása miatt. A beszámolók szerint Szájer József az ereszcsatornán menekült a rendőri rajtaütés elől, azonban a rendőrök elfogták.