Koronavírus-járvány

Orbán: amíg nincs minden regisztrált 65 év feletti beoltva, addig nem tudunk kinyitni - videó

"A nyitás időpontjára azt tudjuk mondani, hogy amíg nincs minden olyan 65 év feletti beoltva, aki szeretné magát beoltatni, vagyis regisztrált, addig nem tudunk kinyitni, mert bajt hozunk a fejükre" - erről beszélt Orbán Viktor a családügyi civil szervezetekkel zajlott tanácskozáson hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videója szerint.



A miniszterelnök azt is elmondta, most egy hónapig a nyitáson dolgoznak, ez az ő dolguk.



Mint fogalmazott, össze kell gyűjteni a gondolatokat meg a javallatokat, hogy a nyitás mit is jelent azon kívül, hogy lehet dolgozni, van fizetés, a gyereket be lehet adni iskolába, óvodába. Mit kell még a nyitás után megoldani? Erre nekünk szükségünk van.



Ezért arra kérte az esemény résztvevőit, gyűjtsék össze, hogy mit kell másként csinálni egy posztcovid időszakban.