Gulyás: 4,6 milliárdot biztosítanak a 2-es metró és a gödöllői HÉV összekötésének kiviteli terveire

A kormány döntésével megmarad a reális lehetősége annak, hogy a 2021 és 2027 közötti európai uniós pénzügyi ciklusban a beruházás megvalósuljon. 2021.03.23 12:00 MTI

A kormány 4,6 milliárd forintot biztosít a 2-es metró és a gödöllői HÉV Örs vezér téri összekötésének, valamint a HÉV-vonal korszerűsítésének kiviteli terveire - jelentette be Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter keddi sajtótájékoztatóján.



A Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért is felelős miniszter elmondta: a kormány döntésével megmarad a reális lehetősége annak, hogy a 2021 és 2027 közötti európai uniós pénzügyi ciklusban a beruházás megvalósuljon.



Gulyás Gergely elmondta, a 2019-es önkormányzati választás óta a nagyon sok vita mellett "együttműködési kényszer" van a fővárossal.



A viták oka, hogy a kormány szerint a főváros fejlődése megtorpant, és sok olyan területen, ahol a fővárosi önkormányzatnak fontos hatáskörei vannak, a főváros nem teljesít olyan jól, mint korábban. "Lényegesen több a szemét, több a dugó és több Budapest utcáin a hajléktalan" - fejtette ki.



A miniszter ugyanakkor kiemelte, ettől függetlenül vannak olyan területek, ahol együttműködésre vannak ítélve azért, hogy Budapestet fejlesszék.



Ezen belül az egyik legfontosabb a budapesti közlekedés fejlesztése - mondta.



Gulyás Gergely közölte: éppen ezért a kormány döntött arról, hogy támogatja a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötését.



A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában a kormány és a főváros között egyetértés jött létre arról, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ veszi át a gödöllői és csömöri HÉV-vonalak felújításának, valamint a HÉV és a 2-es metró összekötésének tervezését és előkészítését a fővárosi önkormányzattól - emlékeztetett.



Mint elmondta, a főváros vezetése 2019 őszén a beruházás előkészítését leállította, majd a közfejlesztési tanácsban 2020 októberében egyeztek meg arról, hogy a feladatot 2021-től átveszi a kormányzat.



Szatmáry Kristóf (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a kormány döntésével egy lépéssel közelebb került a kelet-pestieket érintő legfontosabb közlekedési fejlesztés megvalósítása.



Közölte: várhatóan kedden vagy szerdán jelenik meg a kiviteli tervek elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról szóló kormányhatározat.



"Másfél év elvesztegetett idő van mögöttünk" - mondta, emlékeztetve, hogy ez fővárosi projektként indult el, de 2019 ősze után a fejlesztés tervezése leállt.



A kormány mostani döntésével a 10-15 éves folyamat újabb lépése történt meg - tette hozzá.



Megemlítette azt is, hogy a tervek 2023 végére, de a Cinkotáig tartó első szakasz kiviteli tervei már 2022 elejére elkészülhetnek.



A komplex elővárosi fejlesztés elemei között szerepel a metró és a HÉV összekötése, az Örs vezér terének felújítása, az érintett HÉV-vonalak teljes rekonstrukciója, új szerelvények beszerzése, valamint a HÉV-pálya bizonyos fővárosi szakaszainak föld alá helyezése - ismertette.

Kérdésekre válaszolva Szatmáry Kristóf elmondta, hogy a metró és a HÉV összekötése a tervek szerint a felszínen jön majd létre.



Gulyás Gergely közölte: a beruházás a becslések szerint több mint 200 milliárdba kerülhet majd.