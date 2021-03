Koronavírus-járvány

A MOK Győri Szervezetének elnöke várja a politikusokat a kórházakba, a saját szemüknek csak hisznek

Aki kételkedik abban, amit az Orvosi Kamara állít a túlterheltségről és a szakemberhiányról, azokat sok szeretettel látjuk a Covid osztályokon. Nézzék meg a saját szemükkel - így reagált a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron megyei Szervezetének elnöke az ATV Híradónak arra a kérdésére, mi a véleménye arról, hogy a legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely azt mondta: „megfeszített munkára van szükség ahhoz, hogy a kórházak a betegeket ellássák, de kapacitás probléma nincsen, minden ezzel ellentétes hír az valótlanság, álhír.”



Szijjártó László a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sporon Megyei Területi Szervezetének Facebook-oldalán írta meg, hogy önkénteseket keresnek Covid-osztályokon, nem szakképzett ápolási feladatokra. A bejegyzésben az áll: szinte minden kórházban hatalmas a túlterhelés. Kevés az ápoló és ők is egyre jobban kimerülnek, a Covid-osztályokon ápolt betegek ellátását pedig segíthetnék motivált, a speciális feladatokra kiképzett, fegyelmezett és megbízható laikusok.



Az elnök Híradónak elmondta: mielőtt közzétették a felhívást két kórház igazgatót is felhívott telefonon, akik azt mondták őket is érdekli a dolog.



A kórházi állapotokról azt mondta: jelenleg 30-40 betegre jut három-négy ápoló, de az ideális az lenne, ha öt betegre jutna egy ember.



Hozzátette, nem az intenzív osztályra keresnek segítséget, hanem a sima Covid-osztályra, ahol nem lélegeztetett betegek vannak, de oxigént kapnak. Etetni, itatni kellene őket, és figyelni arra, hogy az oxigénellátás folyamatos legyen.