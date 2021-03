Koronavírus-járvány

Operatív törzs: két új vakcina lesz elérhető Magyarországon

Két új koronavírus elleni vakcinát engedélyezett az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) - jelentette be az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján hétfőn.



Müller Cecília elmondta, a közeljövőben a kínai CanShino és a Covishield, az AstraZeneca/Oxford Indiában gyártott vektorvakcinája is elérhető lesz Magyarországon. Reményét fejezte ki, hogy a választék bővülésével a beérkező védőoltások mennyisége is nőni fog, mivel a védőoltás "az egyetlen kiút a járványból".



Kifejtette, bár a magyar lakosság 16 százaléka, 1,59 millió ember megkapta már legalább az első védőoltást, a járvány harmadik hullámának még mindig rendkívül dinamikus szakaszát éljük, a megbetegedések legalább 90 százalékát a nagyon fertőző, súlyos megbetegedést okozó brit vírusvariáns okozza.



"Versenyt futunk az idővel, minél több védett személy van, annál inkább le tud csillapodni a járvány" - fogalmazott, hangsúlyozva, hogy fel kell gyorsítani a védőoltások beszerzését és beadását.