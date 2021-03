Állatok

Márciustól júniusig lehet számítani a bajba kerülő "panelrécékre"

A jelenség egyelőre Budapestre jellemző, de számítani lehet arra, hogy a viselkedés az ország más nagyvárosaiban is megjelenik. 2021.03.22 10:25 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt évtizedben új települési madárvédelmi problémaként jelentkezik az épületek erkélyein, lapostetőin március-áprilisban fészket építő és kotlani kezdő tőkés récék, majd a fiókák kikelésének és fészekelhagyásának április-májusi időszaka - hívja fel a figyelmet közleményében a Magyar Madártani Egyesület (MME).



Április-májusi időszakban lehet számítani tetőn szaladgáló vagy utcán mászkáló röpképtelen récefiókákkal, amelyek a magas peremmel rendelkező tetőkről nem tudnak lejutni, így éhen és szomjan pusztulhatnak, a nagy magasságból betonra, aszfaltra esve pedig halálra zúzhatják magukat vagy autók üthetik el őket - olvasható az MME tájékoztatójában.



A jelenség egyelőre Budapestre jellemző, de számítani lehet arra, hogy a viselkedés az ország más nagyvárosaiban is megjelenik.



Mint írják, többnyire talajon fészkelő ludak, récék és bukók egyes fajai rendszeresen költenek vízközeli sziklafalak párkányain, erdők fáinak odúiban is, ahonnan a frissen kikelt fiókáknak a mélybe kell vetniük magukat. A fészekhagyó fiatalok vastag és tömött, levegővel teli tollazata az azonnali úszóképesség mellett a sok méter magasan lévő fészekből kiugró fiatalok testi épségét is biztosítja, nagy százalékban megóvva őket a becsapódás végzetes sokkjától. Balesetek ennek ellenére is előfordulnak, de összességében a tortúrát mindig túléli annyi fióka, hogy a kockázat megérje a szülőknek, a fajnak.



A madaraknál is ismert a szupernormális viselkedés, amikor az erős motivációs (többnyire a fajfenntartáshoz kapcsolódó) hatás alatt álló élőlény bizonyos kulcsingerek hatására a szemlélő számára megdöbbentő, többnyire rekorddöntési kísérletnek tűnő dolgot tesz. A városok magas épületei ilyen szupernormális kulcsingert jelentenek a költési izgalomban lévő tőkésréce-tojók számára, melyek így a fészkeiket a majdan kikelő fiókák számára nem megfelelő helyekre építik.



A bajba került családokon viszonylag egyszerűen lehet segíteni. A fiókák kikelését követően a fiatalokat és a tojót külön szállítódobozba téve (a madarak legtöbbször kézzel is könnyen befoghatók) a közeli Dunához, nagyobb vízhez kell vinni, ahol nyugodtan el lehet engedni őket. Részletek az MME oldalán érhetők el.



Az egyesület a közleményében felhívja a figyelmet arra is, hogy az eredetileg kavicsos zátonyokon, fövenyeken fészkelő kis lile is felköltözik gyöngykaviccsal burkolt lapos tetőkre, ahol fészekhagyó röpképtelen fiókái hasonló problémával szembesülnek, mint a récék.