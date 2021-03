Koronavírus-járvány

Túlteheltek az ápolók, már civileket toboroznak a Covid-osztályokra

Facebook-oldalán tett közzé felhívást a Magyar Orvosi Kamara Győr Moson Sopron Megyei Területi Szervezete, amelyben egészségügyi szakképesítés nélküli önkénteseket keresnek a koronavírusos betegeket ellátó intenzív osztályokra.



"A Covid osztályokon szinte minden kórházban hatalmas a túlterhelés. Kevés az ápoló és ők is egyre jobban kimerülnek. A következő hetekben ez fokozódni fog. Nem tudni, meddig fog tartani és nem tudni, hány hullám fog még jönni. A Covid osztályokon ápolt betegek ellátását nagyban segíthetnék motivált, a speciális feladatokra kiképzett, fegyelmezett és megbízható laikusok" - írják.



A szervezet készített egy képzési programot, tréninggel, amit ki is próbáltak már. Azt írják, hogy egy kb. 3-4 órás tréning elegendő a szükséges ismeretek elsajátításához. Azt azonban hangsúlyozzák, hogy ez nem nyújt szakképesítést és nem helyettesíti a képzett ápolókat, illetve hozzáteszik, hogy a MOK nem tudja garantálni, hogy aki a képzést elvégzi, azt az intézmények alkalmazni is fogják.



A képzésre a bejegyzés szerint nagykorú, lehetőleg fiatal, fizikailag, szellemileg és mentálisan erős, erkölcsileg fedhetetlen emberek jelentkezhetnek, akik a nehéz körülmények között, védőfelszerelésben is vállalják a munkát.



Olyanok jelentkezését várják, akik vagy védettek mert már oltást kaptak, vagy az elmúlt 6 hónapban bizonyítottan átestek Covid-betegségen, vagy ha egyik sem az előzőekből, akkor vállalják a fertőzés veszélyét és ez esetben nem idősebbek 45 évesnél és legalább általános iskolai végzettségük van.